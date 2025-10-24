Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Κύπρος το μεγαλείο σου! Για να φορέσει μαθητής βερμούδα, απαιτείται συνεννόηση, εγκύκλιος και συνεδρία σχολείου

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου, η δυνατότητα για μια πιο «δροσερή» σχολική εμφάνιση φαίνεται να ανοίγει -έστω κι αν χρειάζεται συλλογική διαβούλευση για να αποφασιστεί το μήκος του υφάσματος.

Στην Κύπρο του 2025, για να φορέσει ένας μαθητής βερμούδα τον Ιούνιο, δεν αρκεί ο καύσωνας -χρειάζεται συνεδρία. Μαθητές, διευθυντές και γονείς θα πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να αποφασίσουν τι είδους κοντό παντελόνι είναι «θεσμικά αποδεκτό». Γιατί, φυσικά, το σχολικό dress code παραμένει πιο ρυθμισμένο κι από υπουργικό συμβούλιο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν μεν να φορούν βερμούδα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, όταν η θερμοκρασία αγγίζει τα όρια της αντοχής, ωστόσο η επιλογή του τύπου της δεν θα γίνεται ατομικά. Η απόφαση θα λαμβάνεται από κοινού, έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των μαθητών, της διεύθυνσης του σχολείου και των γονέων.

Σύμφωνα με απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Χρύσανθου Σαββίδη, το Υπουργείο, στο πλαίσιο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο στις 27 Μαΐου 2025. Με βάση αυτή, κάθε σχολική διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες τη χρήση κοντού παντελονιού (βερμούδας) κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Η εγκύκλιος ορίζει, επίσης, ότι η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να συνεργάζεται με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, ώστε η τελική απόφαση για το είδος της βερμούδας να λαμβάνεται μέσα από κοινή συνεδρία όλων των εμπλεκομένων.

Ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, στην ερώτησή του, υπενθύμισε ότι η καθημερινή στολή των αρρένων μαθητών παραμένει ιδιαίτερα αυστηρή: στο γυμνάσιο μαύρο ή γκρίζο παντελόνι και στο λύκειο σκούρο τζιν χωρίς επιγραφές ή σκισίματα. Όπως σημείωσε, κατά τους μήνες με υψηλές θερμοκρασίες, οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να φορούν μακρύ παντελόνι, γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις λόγω της αφόρητης ζέστης.

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου, η δυνατότητα για μια πιο «δροσερή» σχολική εμφάνιση φαίνεται να ανοίγει -έστω κι αν χρειάζεται συλλογική διαβούλευση για να αποφασιστεί το μήκος του υφάσματος.

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα