Κύπρος το μεγαλείο σου! Για να φορέσει μαθητής βερμούδα, απαιτείται συνεννόηση, εγκύκλιος και συνεδρία σχολείου

Στην Κύπρο του 2025, για να φορέσει ένας μαθητής βερμούδα τον Ιούνιο, δεν αρκεί ο καύσωνας -χρειάζεται συνεδρία. Μαθητές, διευθυντές και γονείς θα πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να αποφασίσουν τι είδους κοντό παντελόνι είναι «θεσμικά αποδεκτό». Γιατί, φυσικά, το σχολικό dress code παραμένει πιο ρυθμισμένο κι από υπουργικό συμβούλιο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν μεν να φορούν βερμούδα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, όταν η θερμοκρασία αγγίζει τα όρια της αντοχής, ωστόσο η επιλογή του τύπου της δεν θα γίνεται ατομικά. Η απόφαση θα λαμβάνεται από κοινού, έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των μαθητών, της διεύθυνσης του σχολείου και των γονέων.

Σύμφωνα με απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Χρύσανθου Σαββίδη, το Υπουργείο, στο πλαίσιο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο στις 27 Μαΐου 2025. Με βάση αυτή, κάθε σχολική διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες τη χρήση κοντού παντελονιού (βερμούδας) κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Η εγκύκλιος ορίζει, επίσης, ότι η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να συνεργάζεται με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, ώστε η τελική απόφαση για το είδος της βερμούδας να λαμβάνεται μέσα από κοινή συνεδρία όλων των εμπλεκομένων.

Ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, στην ερώτησή του, υπενθύμισε ότι η καθημερινή στολή των αρρένων μαθητών παραμένει ιδιαίτερα αυστηρή: στο γυμνάσιο μαύρο ή γκρίζο παντελόνι και στο λύκειο σκούρο τζιν χωρίς επιγραφές ή σκισίματα. Όπως σημείωσε, κατά τους μήνες με υψηλές θερμοκρασίες, οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να φορούν μακρύ παντελόνι, γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις λόγω της αφόρητης ζέστης.

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου, η δυνατότητα για μια πιο «δροσερή» σχολική εμφάνιση φαίνεται να ανοίγει -έστω κι αν χρειάζεται συλλογική διαβούλευση για να αποφασιστεί το μήκος του υφάσματος.