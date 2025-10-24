«Κρατάμε μικρό καλάθι»: Νέος γύρος διαβουλεύσεων για το Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Η ΠΟΕΔ κατέθεσε εκ νέου τις εισηγήσεις της για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε σημερινή τους συνάντηση στο Υπουργείο. ΠΟΕΔ και Υπουργός Παιδείας θα συνεχίζουν τη συζήτηση τους την ερχόμενη Πέμπτη.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείσα σχετικά με τη σημερινή συνάντηση, η οποία διήρκησε πέραν του δίωρου, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, είπε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με την Υπουργό Παιδεία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν ξανά από πλευράς Οργάνωσης οι εισηγήσεις τους επί του νομοθετήματος.

«Έγινε μια συζήτηση επί σημείων και ορίστηκε επόμενη συνάντηση, την ερχόμενη Πέμπτη, στην οποία αναμένουμε να διαφανούν και τα σημεία τελικά, τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν», πρόσθεσε.

Κληθείσα να σχολιάσει αν από τη σημερινή συζήτηση έχει διαφανεί αν υπάρχει έδαφος για να υπάρξει κάποια σύγκλιση, η κ. Βασιλείου είπε ότι με δεδομένη και την προϊστορία του όλου εγχειρήματος κρατούν «μικρό καλάθι».

«Τα θέσαμε, όπως και τις προηγούμενες συναντήσεις φάνηκε να γίνονται κατανοητά, αντιληπτά ή ακόμα και να φαίνεται να υπάρχει ως ένα βαθμό συμφωνία από πλευράς Υπουργείου, αλλά σίγουρα αυτό είναι σε προφορικό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε επί του πρακτέου τι προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει», κατέληξε.

ΚΥΠΕ