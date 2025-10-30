Βλέπει την ΠΟΕΔ για την αξιολόγηση η Μιχαηλίδου

Συνάντηση με την ΠΟΕΔ θα πραγματοποιήσει το απόγευμα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προκειμένου να συζητηθούν οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το προτεινόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης.

Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 15:00 στο Υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Οκτωβρίου στην πρώτη συνάντηση της ΠΟΕΔ με την Υπουργό, μετά που η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έδωσε δύο βδομάδες περιθώριο για συνέχιση του διαλόγου, η Οργάνωση κατέθεσε εκ νέου τις εισηγήσεις της για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου. Όπως είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, αναμένουν στην επόμενη συνάντηση να διαφανούν και τα σημεία τελικά, τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν.

Η κ. Βασιλείου είχε πει ότι, με δεδομένη και την προϊστορία του όλου εγχειρήματος, κρατούν «μικρό καλάθι», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δούν επί του πρακτέου τι προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει.

Την Τετάρτη η Υπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο και η ΟΛΤΕΚ.

«Ακόμα και μέχρι την επόμενη συνάντηση (στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής) δίνουμε ένα μικρό περιθώριο σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετες συγκλίσεις. Το Υπουργείο αρμοδίως απέδειξε ότι και άκουσε τις ανησυχίες και συζήτησε με τις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και έκανε σειρά αλλαγών τις οποίες παρουσιάσαμε και στη Βουλή και είδαν και το φως της δημοσιότητας. Αρκετές αλλαγές έγιναν, κάποιες από αυτές 'οδυνηρές', χωρίς όμως να επηρεάζουν την επιστημονική βάση της πρότασης μας», είπε στο ΚΥΠΕ η Υπουργός, σε δηλώσεις της την Τετάρτη.

