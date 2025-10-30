«Lidl UP: Learn & Work»: Έναρξη του πρωτοποριακού προγράμματος με τους πρώτους 10 συμμετέχοντες

Η Lidl Κύπρου ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Lidl UP: Learn & Work», μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας στον τομέα του Retail Management που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι πρώτοι δέκα σπουδαστές και σπουδάστριες ξεκίνησαν ήδη τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και με την υποστήριξη του Future Skills Hub, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται τόσο στις πανεπιστημιακές αίθουσες όσο και στα καταστήματα Lidl σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες στον κλάδο της λιανικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και προσφέρει δωρεάν σπουδές, πρακτική άσκηση, μηνιαία μικτή αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς εκπαίδευσης, καθώς και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Παράλληλα, παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ρόλο Υποδιευθυντή ή Υποδιευθύντριας Καταστήματος Lidl.

Η Lidl Κύπρου επενδύει στρατηγικά στη νέα γενιά επαγγελματιών, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη βιωματική μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη. Με το «Lidl UP: Learn & Work», η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους νέους και να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και του τομέα της λιανικής στην Κύπρο.

