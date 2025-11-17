Σεξιστική επίθεση Ταλιαδώρου στην υπουργό Παιδείας: «Βρέθηκε μια γυναίκα… μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης»

Ρίχνει και άλλο λάδι στην φωτιά ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ο οποίος απαντά μεταξύ άλλων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε ότι αφορά το πρόστιμο των 60 εκ. ευρώ ότι για να μην χάσουμε τα εκατομμύρια θα πρέπει ο ΠτΔ «να κάνει παρέμβαση προς την υπουργό του και να την λογικεύσει». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ταλιαδώρος καλεί τον Πρόεδρο να «μαζέψει» την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου (πρόσφατα είχε ζητήσει να μπει και δεύτερος υπουργός στην συζήτηση) ωστόσο η σημερινή του παρέμβαση ξεχωρίζει μιας και συνοδεύτηκε από την ατάκα:

«Βρέθηκε μια γυναίκα… μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης»

Άφησε δε να εννοηθεί ότι θα πρέπει ο Πρόεδρος να καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί όπως είπε «δεν μας έχει ακούσει και η άποψη που έχει σχηματίσει προέρχεται μόνο από τα όσα του μεταφέρει η υπουργός» την οποία προηγουμένως είχε κατηγορήσει ότι «βρίσκεται σε διάσταση με την αλήθεια».