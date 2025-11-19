Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ταλιαδώρος: «Η πρόταση που έχουμε ενώπιον μας είναι γελοία» - Έδωσαν υπόμνημα στην Αννίτα οι εκπαιδευτικοί

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με συνθήματα όπως  «θέλουμε νέα αξιολόγηση, όχι οπισθοδρόμηση» και «Λέμε ναι σε ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης», δεκάδες εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΕΛΜΕΚ βρέθηκαν σήμερα έξω από την Βουλή διαμαρτυρόμενοι για το νέο σχέδιο αξιολόγησης τους, το οποίο μπαίνει σήμερα στην κατ’ άρθρο συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

«Ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με ένα σύστημα του 1976, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθούμε όποιο σύστημα αξιολόγησης μας προταθεί. Ιδιαίτερα ένα σύστημα που δεν έχει συμφωνηθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΟΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, προσθέτοντας ότι «επι 13 μήνες η υπουργός Παιδείας έκανε λέει διάλογο, με υπομνήματα και με το να πηγαίνουμε σε συναντήσεις και να μας διαβάζει τις θέσεις μας. η πρόταση της απορυθμίζει το πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αυτό που μας προτείνει είναι ένα γελοίο σύστημα, βάζει πρόνοιες μέσα τις οποίες στην συνέχεια της αναιρεί». «Αξιολόγησε έχουμε. Θέλουμε ένα νέο σύστημα αξιοκρατικό, δίκαιο και λειτουργικό» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, εξέφρασε τα παράπονα των εκπαιδευτικών απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Βουλής Αννίτας Δημητρίου στην οποία επέδωσε και σχετικό υπόμνημα. Παραλαμβάνοντας το υπόμνημα η Αννίτα Δημητρίου, διαβεβαίωσε τους εκπαιδευτικούς ότι οι απόψεις τους θα ληφθούν υπόψη όπως συμβαίνει και με τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός ότι για άλλη μια φορά φτάνει στην Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι συμφωνημένο από όλους τους εμπλεκόμενους, με το Σώμα να καλείται να βρει λύσεις.

Δηλώσεις Ταλιαδώρου:

Πέραν του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, τον λόγο πήραν και απλοί εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν έξω από την Βουλή για να διαμαρτυρηθούν, σημειώνοντας αυτό που ζητούν είναι ένα δίκαιο σχέδιο αξιολόγησης.

 

