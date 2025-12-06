Εξασφαλισμένα και τα 16 εκατ. για τη σχολή του ΤΕΠΑΚ στην Λάρνακα

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί ανάμεσα στις δημοτικές Αρχές της Λάρνακας μετά την ψήφιση, από την ολομέλεια της Βουλής, της νομοθεσίας για ίδρυση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Έπειτα από μακροχρόνιες προσπάθειες, η Λάρνακα θ’ αποκτήσει, επιτέλους, δημόσια πανεπιστημιακή σχολή, η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τοπικής Αρχής, θα μπορεί να φιλοξενήσει σε πλήρη ανάπτυξη γύρω στους 400-500 φοιτητές. Ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε χθες στον «Π» ότι, εκτός από την ψήφιση της τροποποίησης του νόμου για ένταξη της εν λόγω σχολής στο ΤΕΠΑΚ, εξίσου σημαντική εξέλιξη θεωρείται και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του μεγάλου δανείου που εξασφάλισε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως είπε ο κ. Βύρας, πρόκειται για επιπρόσθετο ποσό, με την αποπληρωμή του να γίνεται από το κράτος. Ανέφερε, επίσης, ότι μετά και την ψήφιση της νομοθεσίας από τη Βουλή, ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί το πρώτο δίμηνο του 2026 με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα ανέγερσης του κτηρίου που θα στεγάσει τη σχολή, σε χώρο στην περιοχή Μακένζι, πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής. Ο Α. Βύρας σημείωσε πως για το κτήριο έχουν ήδη εξασφαλιστεί η πολεοδομική και η οικοδομική άδεια. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κωλύματα, ο δήμος της πόλης υπολογίζει πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες ανέγερσης του κτηρίου. Η διάρκεια των έργων θα είναι 18 μήνες, με προοπτική το κτήριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2028-29. «Υπάρχει, ωστόσο, το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σχολή να ξεκινήσει να παραδίδει μαθήματα από το 2027, σε χώρους που ανήκουν στον Δήμο Λάρνακας, όπως είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, η Λέσχη Λάρνακας και ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (πρώην κοινοτικό κέντρο).

Μπορεί ο Πολυδύναμος Πολυχώρος να έχει επιλεγεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για φιλοξενία δύο σχολών του, όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν τα περιθώρια προσωρινής συστέγασης σχολών των δύο πανεπιστημίων», επισήμανε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας ότι το ΤΕΠΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει και τις διαδικασίες εξεύρεσης διδακτικού προσωπικού για την σχολή στη Λάρνακα. Η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στη Λάρνακα με δύο τμήματα, το Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε περίπου δύο εβδομάδες ο Δήμος Λάρνακας θα προκηρύξει και τον διαγωνισμό για μελετητή αναφορικά με τις φοιτητικές εστίες που θ’ ανεγερθούν για σκοπούς στέγασης των φοιτητών της νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ. Οι εστίες προγραμματίζονται σε τεμάχιο που ανήκει στο ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, πλησίον του Ιατρικού Κέντρου «Αγία Μαρίνα».