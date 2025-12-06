These are still Cyprus and Greece…

• Τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων του ιστορικού πυρήνα των Αγίων Ομολογητών προκάλεσε η προ ημερών έναρξη ανέγερσης τριώροφης πολυτελούς πολυκατοικίας, σε περιοχή που ανακηρύχθηκε «Ειδικού Χαρακτήρα» («ΠΕΧ»), στην οποία ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων είναι… δύο! Στο τεμάχιο όπου άρχισαν οι εργασίες, το οποίο εφάπτεται του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, υπήρχε παλαιότερα οικοδομή που είχε χαρακτηριστεί διατηρητέα, η οποία κατεδαφίστηκε, ασφαλώς, παράνομα, καθώς...this is Cyprus! Και ενώ στις περιπτώσεις αναπαλαιώσεων εντός της προαναφερθείσας περιοχής επιβάλλονται από την αρμόδια Αρχή -πολύ σωστά- αυστηροί όροι, την ίδια στιγμή παραχωρούνται πολεοδομικές χαλαρώσεις για την ανέγερση πολυτελούς οικοδομής που κάθε άλλο συνάδει με τον χαρακτήρα της παλιάς γειτονιάς των Αγίων Ομολογητών. Ο λόγος; Η αρμόδια Αρχή για τις αναπαλαιώσεις δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της αλλά όταν πρόκειται για υπερπολυτελείς οικοδομές σηκώνει κάμηλον, τζαι χέμις… διπλοκάμπουρον! Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά σε όλο τους το μεγαλείο!

• «Αντί για χρήματα, ο Βαρουφάκης είχε εισηγηθεί να δίναμε στους συνταξιούχους και μισθωτούς… κουπόνια, με τα οποία θα αγόραζαν αγαθά και υπηρεσίες»! Όπως γράφει στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο Τσίπρας αντέδρασε λέγοντας στον Γιάνη -με ένα «ννου», χωρίς…νουν(!)- Βαρουφάκη «είσαι με τα καλά σου;»! Δηλαδή, εχρειάζετουν να πει τέθκοιαν πελλάρα για να αντιληφθεί ο ηγέτης της «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνησης ότι ο υπουργός του έθελε δήμμαν;! Παρεμπιπτόντως, τέτοιαν κυβέρνηση, την οποία «κοσμούσαν» ακροδεξιές φαιδρότητες, όπως οι Κοτζιάς, Καμμένος, Ζουράρις κ.λπ., δεν έπρεπε να τη λαλούν «πρώτη φορά Τέτοια Αριστερά»;!

• Μιλώντας περί Βαρουφάκη, θυμήθηκα ότι τόσο είχε γοητεύσει τούντο φκιόρο την κ. Ερατώ Μαρκουλλή, που έγραψε τότε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυΐα ή μάλλον μεγαλοφυΐα. Χρειαζόμαστε επειγόντως κλωνοποίησή του»! Ε, αφού η κλωνοποίησή του δεν κατέστη δυνατή, πέρκι φροντίσουν μελλοντικά τουλάχιστον για τη… μουμιοποίησή του!

• Ένας υποστηρικτής έμεινε του Αναστασιάδη: ο πρώην διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, που δεν χάνει ευκαιρία να του κάμνει τον δικηγόρο. Αλλά και του κ. Μαυρογιάννη πάλε ένας υποστηρικτής τού έμεινε: ο πρώην -μια ζωή- αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νίκος Κλεάνθους, ο οποίος αποφάνθηκε ότι ο Μαυρογιάννης πρέπει να κατέλθει στις επόμενες προεδρικές εκλογές, είτε ως υποψήφιος του ΑΚΕΛ είτε μόνος του, διότι, κατά τον κ. Κλεάνθους, «είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει τον τόπο»! Προφανώς, τον πρώην -μια ζωή- αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΚΟ, «αλλού τον τρώει τζαι αλλού κνήθεται» καθώς εν το χωνεύκει που του την έκατσεν ο Καρογιάν, άλλως «το Αρφούιν»!

• Προκειμένου να συνεργαστούν ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ο Νικόλας Παπαδόπουλος πρόσφερε στον Μάριο Καρογιάν… την προεδρία της Βουλής! Φαίνεται πως ο Πρίγκιπας εσύγχυσε την προεδρία της Βουλής με… τη Στράκκα, οπόταν το Αρφούιν, που γνωρίζει πως το διακύβευμα δεν είναι η προεδρία της Βουλής αλλά… αν καταφέρει να εκλεγεί στη Βουλή(!), του απάντησε ως εξής:

Αν θέλεις να μερώσουμε

τζαι φίλοι να γινούμε

να μεν κάμνεις τον έξυπνον,

στα ίσhια να μιλούμε

Μόνος σου πήρες Πρίγκιπα

τούντην πρωτοβουλία,

ή μήπως ήτουν παμπεσhιά

του φαφλατά… Κουλία;

Αντί στο ΔΗΚΟ να ενταχτώ,

έλα εσού στη ΔΗΠΑ

τζαι πείσε τζαι τον Πρόεδρον

να ‘ρτει με τη Φιλίππα!

• Σάλα Σάασταμοϊεν, γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF): «Ενθαρρύνω την Κύπρο να ενταχθεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης απάτης». Παραίτα μας, κυρία μου! Εμάς, η απάτη αποτελεί τη δεύτερή μας φύση…

• Διαβάζοντας στον «Πολίτη», στη στήλη «Ταξίδι στον χρόνο», ότι το 1929 «ιδρύθηκε Ειδικό Σώμα στην ελληνική χωροφυλακή για τη δίωξη των ληστών», θυμήθηκα την αναφορά που συνέταξε το 1923 ο υπαστυνόμος του Κιλκίς Ιωάννης Πετράκης προς τον διοικητή του, μετά από μια νυχτερινή ενέδρα αστυνομικών σε ληστές που κατάκλεβαν την περιοχή: «Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνη της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε, «σταθείτε ρε πούστηδες, γαμώ τον σταυρό σας», και απαντησάντων «κλάσε μας τ’ αρχίδια», απέδρασαν…»! This was, and this is still… Greece!

Γιαννάκης Ηρακλέους