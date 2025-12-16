Το UCLan Cyprus βραβεύεται στον 10ο Διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι έλαβε το Βραβείο Εθελοντικής Προσφοράς 2025, στο πλαίσιο του 10ου Διαγωνισμού Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς, που διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 9 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και υποστηρικτών του εθελοντικού κινήματος από όλη την Κύπρο. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, το βραβείο παρέλαβε η κα Μαργαρίτα Στεφάνου, Head of Business Development.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσης του UCLan Cyprus στον εθελοντισμό, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.

Βρείτε πιο κάτω τον σύνδεσμο από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ):

https://volunteerism-cc.org.cy/en/10os-diagonismos-etairikoy-ethelontismoy-kai-ethelontikis-prosforas/