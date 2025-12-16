Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας, The Capital Race, μεγαλώνει και ανανεώνεται

Προ των πυλών βρίσκεται ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας και η Πρωτεύουσα ετοιμάζεται να φορέσει τα “αθλητικά” της, υποδεχόμενη δρομείς και επισκέπτες στη μεγάλη γιορτή της πόλης.

Το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η Δημοσιογραφική Διάσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης.

Η διοργάνωση μεγαλώνει και ανανεώνεται, θέτοντας έναν ξεκάθαρο στόχο: να καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της Λευκωσίας. Αυτό αποτυπώνεται και στο σλόγκαν “Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας, The Capital Race”, που υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της ως του αγώνα της πρωτεύουσας, ενός ραντεβού γεμάτου παλμό και ενέργεια, που φιλοδοξεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό, αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες που τον συνοδεύουν.

Για τη Λευκωσία, ο Μαραθώνιος είναι μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους: αγκαλιάζει όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία είτε ως δρομείς, συμμετέχοντας σε μία από τις έξι διαδρομές, είτε ως πολίτες που θα βγουν στους δρόμους για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τους συμμετέχοντες.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, επεσήμανε ότι ο Μαραθώνιος αποτελεί θεσμό και σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα, η οποία την ημέρα του αγώνα μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό «στάδιο» αντάξιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, που προβάλλεται διεθνώς και ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και αξίες όπως ο εθελοντισμός, η προσφορά και η αλληλεγγύη.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μετασχηματισμού της Τράπεζας Κύπρου, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε πως η Τράπεζα στηρίζει διαχρονικά την κοινωνία και επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν του πολίτες και προβάλλουν τις αξίες της συνεργασίας, της υγείας και της αλληλεγγύης.

Εκ μέρους της διοργάνωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eleven Blue Events, Σπύρος Σπύρου, ο οποίος ανέφερε πως ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η φετινή διοργάνωση αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση με την κοινωνία στο επίκεντρο, καθώς την ημέρα του αγώνα η Λευκωσία «αλλάζει πρόσωπο» και ο δημόσιος χώρος γεμίζει ζωή, ανθρώπους και θετική ενέργεια. Υπογράμμισε τον κοινωνικό σκοπό και το αποτύπωμα της διοργάνωσης, με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο ως σημείο αναφοράς, τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών μέσα από τους μαθητικούς αγώνες, τον καθοριστικό ρόλο του εθελοντισμού ως «καρδιά» του Μαραθωνίου που ενώνει την πόλη, καθώς και την οικολογική διάσταση με πρακτικές για έναν πιο «πράσινο» Μαραθώνιο. Τέλος, ανέδειξε τη διοργάνωση ως ευκαιρία διεθνούς προβολής της Λευκωσίας, ως μιας πρωτεύουσας που μπορεί να φιλοξενήσει έναν σύγχρονο, ποιοτικό και φιλόξενο ευρωπαϊκό Μαραθώνιο.

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του Bank of Cyprus Μαραθωνίου Λευκωσίας είναι ο φιλανθρωπικός του χαρακτήρας. Φέτος, μέσω της διοργάνωσης, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ως official charity organisation, στηρίζει εμπράκτως άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου.

Κατά την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν 2, 5 ή 10 ευρώ και το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης.

Στον χαιρετισμό της η Εκτελεστική Διευθύντρια του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Μαρία Ιωαννίδου, τόνισε ότι ο Μαραθώνιος Λευκωσίας αποτελεί μια διοργάνωση που ξεπερνά τον αθλητισμό και αναδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη. Παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους διοργανωτές, υπογραμμίζοντας ότι κάθε συμμετοχή και κάθε βήμα στον αγώνα μετατρέπεται σε μήνυμα ελπίδας και προσφοράς.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42km, τον Ημιμαραθώνιο 21χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1χλμ. για παιδιά.