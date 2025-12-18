Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαθητές του Λυκείου Βεργίνας στη Λάρνακα με σβάστικες και ναζιστικούς χαιρετισμούς - Το Υπουργείο Παιδείας διερευνά το περιστατικό

Φωτογραφίες μαθητών του Λυκείου Βεργίνας προκαλούν σοκ – Το ΑΚΕΛ ζητά άμεση δράση και μέτρα για την ασφάλεια και τη σωστή εκπαίδευση των μαθητών.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση φωτογραφιών από μαθητές του Λυκείου Βεργίνας στη Λάρνακα, οι οποίοι εμφανίζονται να χαιρετούν ναζιστικά μέσα στο σχολείο, ζωγραφίζοντας σβάστικες και κρατώντας πινακίδα που είχε τοποθετηθεί ως διαμαρτυρία για την δενδροφύτευση της Εβραϊκής Κοινότητας Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει το περιστατικό και θα το διερευνήσει άμεσα.

Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι οι μαθητές οργανώνονται εδώ και καιρό και στρατολογούν συνομήλικους τους μέσω λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά αυστηρή αντιμετώπιση της κατάστασης, ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η σωστή παιδεία των μαθητών.

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ

Σε σχετική ανακοίνωση η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας αναφέρει: «Το πρόσφατο περιστατικό στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, με την ανάρτηση φωτογραφιών μαθητών που προβαίνουν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, γέμισαν με ναζιστικά σύμβολα το σχολείο, καθώς και την προσβλητική χρήση της συμβολικής πινακίδας για τα παιδιά που δολοφονήθηκαν στη Γάζα, προκαλεί έντονο αποτροπιασμό. Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ‘μαγκιά’. Αποτελούν εκδηλώσεις μιας επικίνδυνης μισαλλόδοξης ιδεολογίας που δεν έχει καμία θέση στα σχολεία και στην κοινωνία μας».

Το ΑΚΕΛ τονίζει επίσης: «Είναι αναγκαία η άμεση διερεύνηση του περιστατικού και η λήψη ουσιαστικών μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας και τη διεύθυνση του σχολείου ούτως ώστε να μην υπάρξουν παρόμοια περιστατικά. Το σχολείο πρέπει να διδάσκει το σεβασμό στο κάθε άνθρωπο και όχι το μίσος. Ο φασισμός και ο ναζισμός δεν χωρούν στην εκπαίδευση, στη νεολαία και στη δημοκρατία».

 

