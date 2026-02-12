«Imagine»: Eπαναρχίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Τι αναφέρει ο Τ/κ Τύπος

Σπρωξίματα, φωνές και δάκρυα: Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων του κλαμπ στο Κραν Μοντανά περίμεναν τους ιδιοκτήτες στην εισαγγελία της Σιόν (βίντεο)

Το δημοσίευμα συνδέει τις κινήσεις αυτές με το πακέτο 10 προτάσεων που κατέθεσε ο κ. Έρχιουρμαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Eπαναρχίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Imagine, σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο. Την πληροφορία επιβεβαίωσε αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει κανονικά εντός των επόμενων ημερών και εντάσσεται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής ιστοσελίδας «Κίπρις Ποστασί», «τεχνικές εργασίες και προετοιμασία υποδομής» έχουν ξεκινήσει στα κατεχόμενα για την επαναλειτουργία του δικοινοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine».

Όπως μεταδίδει το μέσο, επικαλούμενο πηγές στα κατεχόμενα, η τουρκοκυπριακή ηγεσία προχωρεί στις απαραίτητες διεργασίες ώστε να επανέλθει το πρόγραμμα, το οποίο είχε ανασταλεί κατά τη θητεία του τέως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει το περιεχόμενο των εργασιών και προετοιμασιών στα κατεχόμενα, ωστόσο σημειώνει ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές για να γίνουν τα επίσημα βήματα επανέναρξης.

Η επαναφορά του προγράμματος, που στοχεύει στην επαφή και συνεργασία μαθητών από τις δύο κοινότητες, περιγράφεται στο δημοσίευμα ως μια αναμενόμενη εξέλιξη μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν επιδεικνύει προσωπικό ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα συνδέει τις κινήσεις αυτές με το πακέτο 10 προτάσεων που κατέθεσε ο κ. Έρχιουρμαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ειδική αναφορά γίνεται στην πρόταση για διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου Κ14, ενέργεια που αξιολογείται στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και της ενίσχυσης των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

