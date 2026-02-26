Ομόφωνα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το 2026 - Τι θα γίνει με το παράρτημα στη Λάρνακα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ύψους €126.226.340 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Τα έσοδα προέρχονται από κρατική χορηγία (€59.744.000), κρατική χορηγία για έργα από δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (€27.256.000), προπτυχιακά δίδακτρα (€8.700.000), χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων (€500.000), καθώς και από διάφορες εισπράξεις (€30.026.340).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αφορούν στις τρέχουσες δαπάνες (€46.321.566), στις λειτουργικές δαπάνες (€8.600.772), στα διαχειριστικά έξοδα (€9.820.352), στις κεφαλαιουχικές δαπάνες (€33.703.630), καθώς και στις δαπάνες εξωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων έργων (€27.780.020).

Σημειώνεται ότι το ΥΠΟΙΚ συμφώνησε με την υποβολή του προϋπολογισμού προς έγκριση από τη Βουλή, υπό την προϋπόθεση ενσωμάτωσης σε αυτόν συγκεκριμένων παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από το ίδιο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών αναφέρθηκε από τον Πρύτανη ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στο κονδύλι το οποίο αφορά τα αναπτυξιακά έργα, καθώς στόχος του πανεπιστημίου είναι η απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι το πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει δάνειο €125 εκατομ. για την υλοποίηση των αναπτυξιακών του έργων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανέγερση 500 νέων φοιτητικών εστιών (εκ των οποίων οι 150 αφορούν την περιοχή «Βερεγγάρια» και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο), η ολοκλήρωση ανέγερσης του κτιρίου το οποίο θα στεγάσει τη Σχολή Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η αναβάθμιση της παλαιάς συνεργατικής, καθώς και η ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επαρχία Λάρνακας.

Επίσης, αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου με νέα προπτυχιακά προγράμματα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη κάλυψης κενών που ενδεχομένως δημιουργούνται σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά στο ΤΕΠΑΚ φοιτούν 3.000 φοιτητές και εφαρμόζεται η πρακτική άσκηση άνευ αμοιβής σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Το 85% περίπου των αποφοίτων εργοδοτείται εντός έξι μηνών από την ημέρα αποφοίτησής του.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό προνοείται η δημιουργία δημόσιας Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λάρνακα και αυτό αποτελεί ένα όνειρο της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας.

Είπε ότι σήμερα γίνεται ένα ακόμη βήμα με τη δημιουργία της Σχολής και αναμένουμε να δούμε και τους πρώτους φοιτητές.

Ο Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε ότι η δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών στη Λάρνακα αποτελούσε δέσμευση αυτής της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας και εκπληρώνεται το όραμα της Λάρνακας να φιλοξενήσει μια δημόσια πανεπιστημιακή σχολή.

Είπε επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα στα δημόσια πανεπιστήμια να αναπτύξουν και αγγλόφωνα προγράμματα και καταγράφεται αυτή η δέσμευση του Πρύτανη ώστε να έχουμε και φοιτητές από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στην παρούσα πρυτανεία και όσους συνέβαλαν στη δημιουργία της Σχολής στη Λάρνακα λέγοντας ότι η πόλη κέρδισε αυτό που δικαιούται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε συγχαρητήρια στις αρχές της Λάρνακας και στις πρυτανικές αρχές που υλοποιούν αυτό που ήταν στόχος της Κυβέρνησης για επέκταση του ΤΕΠΑΚ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι εκφράζεται συλλογικά η ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια μας επεκτείνονται. Διατύπωσε και επικρίσεις για τα ψηλά ενοίκια στη Λεμεσό και τα προβλήματα των φοιτητών στην εξεύρεση στέγης κάτι που τους οδηγεί να εγγραφούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Λευκωσία ή ακόμη και στο εξωτερικό που οι λύσεις είναι φθηνότερες.

Εξάλλου, Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι όταν γίνονται Σχολές στο κέντρο της πόλης, όπως στη Λεμεσό, πρέπει και οι τοπικές αρχές να παρέχουν διευκολύνσεις στους φοιτητές για ασφαλείς μετακινήσεις, φθηνά εστιατόρια, στέγη και χώρους στάθμευσης. Αναφέρθηκε και σε περιστατικά τα Χριστούγεννα που γίνονταν μαθήματα υπό ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στο κέντρο της Λεμεσού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη χωρίς δημόσιο πανεπιστήμιο και αυτό είναι ένα συλλογικό αίτημα το οποίο θα κοινοποιηθεί λίαν συντόμως προς τις πρυτανικές αρχές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι οι τοπικές αρχές και άλλες οργανώσεις και φορείς αλλά και η Εκκλησία προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών.

Έκανε επίσης έκκληση να προχωρήσει η ανάπτυξη στο δεύτερο πόλο της πόλης, εκεί που βρίσκονται τα περισσότερα κυβερνητικά κτίρια της περιοχής για να αναπνεύσει το πανεπιστήμιο και να σταματήσουμε να στέλνουμε άλλες σχολές σε άλλες επαρχίες.

Η ανεξάρτητη Βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη τις επιπτώσεις από δημιουργία σχολών σε όλες τις πόλεις αναφέροντας ότι υπάρχουν μελέτες για τον κατακερματισμό της ακαδημαϊκής εμπειρίας με λιγότερη διατμηματική συνεργασία, περιορισμένη πανεπιστημιακή ζωή και ερευνητική ζύμωση σε μικρές χώρες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για Σχολή στην ύπαιθρο για να κρατηθούν και οι περιοχές αυτές ζωντανές και να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη.

Επίσης ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί η δημιουργία πανεπιστημίων γιατί "βλέπω τα πανεπιστήμια να δημιουργούνται και να γεννιούνται ως περίπτερα και πρέπει να προτάξουμε την ποιότητα έναντι της ποσότητας".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι συμφωνεί με όσα προανέφεραν η κ. Ατταλίδου και ο κ. Τορναρίτης προσθέτοντας ότι χάσαμε την έννοια του «παν μέτρον άριστον». Πρόσθεσε ότι σε μια μικρή χώρα χρειάζεται έλεγχος για πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και για όσα ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου για το κέντρο της πόλης.

Πηγή: ΚΥΠΕ