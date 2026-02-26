Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Σε εφαρμογή τέθηκε από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο εμβολιασμός ξεκίνησε με τα βοοειδή που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα αιγοπρόβατα. Ο σχεδιασμός έγινε βάσει των υποδείξεων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια καμπάνιας ενημέρωσης, το υπουργείο απαντά στις κρίσιμες ερωτήσεις.

Μπορεί να καταναλωθεί κρέας και γάλα μετά τον εμβολιασμό;

Ναι. Το κρέας και το γάλα από εμβολιασμένα ζώα μπορούν να καταναλωθούν κανονικά, καθώς ο εμβολιασμός δεν καθιστά τα προϊόντα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Ο αφθώδης πυρετός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός μεταξύ ζώων, ωστόσο δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία μέσω κατανάλωσης τροφίμων.

Γιατί δεν έγινε εμβολιασμός από τον Δεκέμβριο;

Ο εμβολιασμός εφαρμόζεται όταν εμφανιστούν κρούσματα σε κράτος-μέλος. Μέχρι τον Φεβρουάριο, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απαλλαγμένη από τη νόσο. Κανένα κράτος-μέλος δεν προβαίνει σε προληπτικό εμβολιασμό πριν από την εκδήλωση της ασθένειας στην επικράτειά του.

Γιατί συνεχίζεται η παραλαβή γάλακτος από μη μολυσμένες φάρμες;

Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος διακοπής. Οι μη μολυσμένες εκμεταλλεύσεις δεν αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του ιού και τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Ως εκ τούτου, η παραλαβή και κατανάλωση γάλακτος από αυτές συνεχίζεται κανονικά.