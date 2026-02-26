Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Σε ακτίνα 3 χλμ. από τις μολυσμένες μονάδες αρχίζουν οι εμβολιασμοί – Ασφαλή τα προϊόντα από εμβολιασμένα και μη μολυσμένα ζώα

Σε εφαρμογή τέθηκε από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο εμβολιασμός ξεκίνησε με τα βοοειδή που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα αιγοπρόβατα. Ο σχεδιασμός έγινε βάσει των υποδείξεων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια καμπάνιας ενημέρωσης, το υπουργείο απαντά στις κρίσιμες ερωτήσεις.

Μπορεί να καταναλωθεί κρέας και γάλα μετά τον εμβολιασμό;

Ναι. Το κρέας και το γάλα από εμβολιασμένα ζώα μπορούν να καταναλωθούν κανονικά, καθώς ο εμβολιασμός δεν καθιστά τα προϊόντα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Ο αφθώδης πυρετός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός μεταξύ ζώων, ωστόσο δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία μέσω κατανάλωσης τροφίμων.

Γιατί δεν έγινε εμβολιασμός από τον Δεκέμβριο;

Ο εμβολιασμός εφαρμόζεται όταν εμφανιστούν κρούσματα σε κράτος-μέλος. Μέχρι τον Φεβρουάριο, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απαλλαγμένη από τη νόσο. Κανένα κράτος-μέλος δεν προβαίνει σε προληπτικό εμβολιασμό πριν από την εκδήλωση της ασθένειας στην επικράτειά του.

Γιατί συνεχίζεται η παραλαβή γάλακτος από μη μολυσμένες φάρμες;

Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος διακοπής. Οι μη μολυσμένες εκμεταλλεύσεις δεν αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του ιού και τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Ως εκ τούτου, η παραλαβή και κατανάλωση γάλακτος από αυτές συνεχίζεται κανονικά.

 

