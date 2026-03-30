ΟΕΛΜΕΚ: «Διορθώστε τα κριτήρια αξιολόγησης πριν τα ψηφίσετε»

Ανησυχίες για τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ, με την οργάνωση να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι τα κριτήρια έτσι όπως αυτά έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, παραμένουν ασαφή, μη μετρήσιμα και σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικά, παρά τις επισημάνσεις που έχουν ήδη γίνει τους τελευταίους μήνες.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα κριτήρια αποτελούν τη βάση της αριθμητικής αξιολόγησης και επηρεάζουν άμεσα τον τελικό βαθμό και την επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών. Η απουσία σαφών και αντικειμενικών δεικτών, σύμφωνα με την Οργάνωση, πλήττει την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εξετάσει σε βάθος τα κριτήρια και να μην προχωρήσει στην ψήφισή τους χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και δεν επιτρέπει επιφανειακές ή βεβιασμένες αποφάσεις.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, με βάση συγκεκριμένες, μετρήσιμες και αντικειμενικές παραμέτρους, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη και δίκαιη αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς.

«Η αξιολόγηση πρέπει να υπηρετεί την ποιότητα και την αξιοκρατία, όχι την αυθαιρεσία», καταλήγει η Οργάνωση.