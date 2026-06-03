ΕΟΑ Λεμεσού: Θα επιθεωρήσουν την Τρόζενα για τη συμμόρφωση επενδυτή σε ζώνη Natura 2000

Λειτουργοί του ΕΟΑ Λεμεσού αναμένεται να μεταβούν, εντός ημερών, στην Τρόζενα για να επιθεωρήσουν κατά πόσο ο επενδυτής έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις για τερματισμό εργασιών, εκεί και όπου εντοπίστηκαν παρανομίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας.

Κληθείς να αναφερθεί στο θέμα που προέκυψε γύρω από τη μεγάλη ανάπτυξη ξένου επενδυτή στην ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή Natura 2000, όπου εμπίπτει ο οικισμός της Τρόζενας, ο κ.Τσουλόφτας είπε πως, μετά από επιθεώρηση, διαπιστώθηκε αριθμός εργασιών που γίνονταν χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες.

«Στις 25 Μαΐου 2026 ο ΕΟΑ απέστειλε επιστολή με την οποία καλεί σε αναστολή όλων των εργασιών εκεί όπου χρειαζόταν άδεια οικοδομής», ανέφερε και πρόσθεσε ότι έχει δοθεί προθεσμία κάποιων ημερών και ακολούθως « θα επισκεφθούμε ξανά την περιοχή για να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχει συμμόρφωση».

Παράλληλα, συνέχισε, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός έχει ζητήσει από τους αρχιτέκτονες του έργου, την υποβολή ενός master plan, «στο οποίο θα παρουσιάζεται συνολικά η ανάπτυξη, για να εξεταστεί από τις δυο αρμόδιες Αρχές το σύνολο της, προς έγκριση, και στη βάση αυτού του master plan θα εξετάζονται και όλες οι επί μέρους αιτήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ