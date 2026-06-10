Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου: «Μόνο στην Κυβέρνηση άρεσε η αύξηση τελών για τις άδειες κυνηγιού» (ηχητικό)

Την αντίθεσή της στην προτεινόμενη αύξηση κατά 56% των τελών για τις άδειες κυνηγίου εκφράζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, με τον πρόεδρό της, Ηλία Πεκρή, να δηλώνει ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να καταθέτει τα επιχειρήματά της κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή.

Σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Πεκρής υποστήριξε ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις.

Ο κ. Πεκρής υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει διαπιστώσει θετικές αντιδράσεις για την προτεινόμενη ρύθμιση πέραν της κυβέρνησης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όσοι τη βλέπουν θετικά είναι κυρίως πρόσωπα που αντιτίθενται στην κυνηγετική δραστηριότητα, ενώ σημείωσε πως ούτε τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να υιοθετούν την πρόταση.

«Αδιανόητη» η αύξηση, λέει η Ομοσπονδία

Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία είχε εκφράσει από την αρχή τις θέσεις της για την κυβερνητική πρόταση, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητη» την επιβολή αυξήσεων στους κυνηγούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση προβλέπει επίσης αυτοματοποιημένες αυξήσεις της τάξης του 5% κάθε τέσσερα χρόνια.

Ο κ. Πεκρής υποστήριξε ότι δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη μελέτη που να τεκμηριώνει τις προτεινόμενες αυξήσεις, ενώ διευκρίνισε ότι, όπως είπε, πρόκειται για πρόταση της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι της Υπηρεσίας Θήρας.

«Θα θέσουμε τα επιχειρήματά μας, τις θέσεις μας και τις γραμμές μας. Να τα εξηγήσουμε και να ακουστούν», ανέφερε.

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Θήρας

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Θήρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε ότι περίπου το 65% με 70% των λειτουργικών εξόδων της καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τις άδειες κυνηγίου και άλλες εισφορές ή πρόστιμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Όπως ανέφερε, οι κυνηγοί καλύπτουν ήδη περίπου το 40% των εξόδων της Υπηρεσίας, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο να αυξηθούν σημαντικά τα τέλη για να συνεχιστεί η ίδια λειτουργία.

«Η Υπηρεσία Θήρας έχει επιφορτιστεί με επιπλέον καθήκοντα»

Ο κ. Πεκρής υποστήριξε ότι η Υπηρεσία Θήρας δημιουργήθηκε για την προώθηση της κυνηγετικής δραστηριότητας και την προστασία της πανίδας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας, την πρόληψη πυρκαγιών ως συμπληρωματική δύναμη δασοπυρόσβεσης, καθώς και σε ζητήματα πολιτικής άμυνας και διαχείρισης χώρων που συνδέονται με την κυνηγετική δραστηριότητα.

Όπως είπε, οι θυροφύλακες βρίσκονται σε συνεχή επιβάρυνση καθηκόντων, τα οποία, κατά την άποψή του, αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο την κυνηγετική κοινότητα.

Οι δράσεις των κυνηγετικών συλλόγων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστήριξε επίσης ότι σημαντικό μέρος των δράσεων προστασίας και διαχείρισης βιότοπων υλοποιείται σήμερα από περίπου 200 κυνηγετικούς συλλόγους, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και εθελοντική εργασία.

Πρόσθεσε ότι, εάν υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στα τέλη, αυτή θα πρέπει, όπως είπε, να επιστρέφει ουσιαστικά στον βιότοπο και στην προστασία της άγριας ζωής.

«Δεν μπορούν να στοχοποιούνται όλοι οι κυνηγοί»

Κληθείς να σχολιάσει περιστατικά παραβατικότητας, ο κ. Πεκρής ανέφερε ότι, όπως σε κάθε κοινωνική ομάδα, υπάρχουν άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτά τα περιστατικά δεν εκφράζουν το σύνολο της κυνηγετικής κοινότητας και ότι δεν θα πρέπει να στοχοποιείται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας μειοψηφίας.

Συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή

Ο κ. Πεκρής σημείωσε ότι η διαδικασία στη Βουλή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις θέσεις της στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

«Θα συνεχίσουμε να επιχειρηματολογούμε στην αρμόδια επιτροπή εσωτερικών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ομοσπονδία επιδιώκει να παρεμβαίνει «με επιχειρήματα» και όχι με συνθήματα ή εντυπώσεις.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Ηλία Πεκρή στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: