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Προσοχή! Νέα απάτη «χτυπά» λογαριασμούς Cloud - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας προς το κοινό
| Κύπρος

Προσοχή! Νέα απάτη «χτυπά» λογαριασμούς Cloud - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας προς το κοινό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό

 

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί αρκετές υποθέσεις διαδικτυακής απάτης, κατά τις οποίες πολίτες λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα (SMS ή email), τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως να έχουν αποσταλεί από γνωστή εταιρεία τεχνολογίας.

'Οπως εξηγεί σε ανακοίνωση της η Αστυνομία, στα μηνύματα αυτά αναφέρεται ότι άγνωστοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης (cloud) και ο παραλήπτης καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένο σύνδεσμο (link), προκειμένου δήθεν να προστατεύσει τον λογαριασμό του.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο, οι χρήστες οδηγούνται σε παραπλανητική ιστοσελίδα, όπου τους ζητείται να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία σύνδεσης για σκοπούς δήθεν επαλήθευσης του λογαριασμού τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων και σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές συναλλαγές.

Η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υπενθυμίζει:

• Μην ανοίγετε συνδέσμους (links) που λαμβάνετε μέσω SMS ή email, εάν δεν είστε απολύτως βέβαιοι για την αυθεντικότητά τους.

• Μην καταχωρείτε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ιστοσελίδες που ανοίγουν μέσω συνδέσμων που σας αποστέλλονται με μήνυμα ή email.

• Εάν λάβετε ειδοποίηση για δήθεν πρόβλημα στον λογαριασμό σας, μην ακολουθείτε τον σύνδεσμο του μηνύματος. Μεταβείτε μόνοι σας στην επίσημη εφαρμογή ή στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας και ελέγξτε εκεί τυχόν ειδοποιήσεις.

• Ενεργοποιήστε, όπου είναι διαθέσιμη, τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication).

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