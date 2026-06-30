Ένωση Δήμων: Οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν την αστοχία του κράτους για τον φόρο ταφής αποβλήτων

Την έντονη ανησυχία της για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής του Φόρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων εκφράζει η Ένωση Δήμων Κύπρου, κάνοντας λόγο για έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε ένα ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να κληθούν να επωμιστούν το κόστος που προκύπτει από την αδυναμία του κράτους να προχωρήσει έγκαιρα στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων. Όπως σημειώνει, οι Δήμοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ εξακολουθεί να απουσιάζει ένας σαφής και ολοκληρωμένος κρατικός σχεδιασμός για την εφαρμογή του μέτρου.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η έλλειψη συντονισμένης εθνικής στρατηγικής ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 23 εκατ. ευρώ, η οποία προορίζεται για την ανάπτυξη υποδομών ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και σύγχρονης διαχείρισης αποβλήτων.

Η Ένωση Δήμων καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού, με σαφές και εφαρμόσιμο πλάνο που θα διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων όσο και την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως αναφέρει, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να στηρίζεται σε αποσπασματικές αποφάσεις, καθυστερήσεις και μεταφορά οικονομικών βαρών στους Δήμους και τους πολίτες, αλλά προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές, ουσιαστική συνεργασία και πολιτική βούληση, ώστε να τερματιστεί η πρακτική της υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Καταληκτικά, η Ένωση Δήμων επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επιβολή πρόσθετων οικονομικών βαρών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους δημότες ως αποτέλεσμα κρατικών καθυστερήσεων, ελλιπούς σχεδιασμού και απουσίας των αναγκαίων έργων υποδομής.