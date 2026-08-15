ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, πληροφορίες για πολλούς τραυματίες - Σε lockdown η Πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026, στο Virginia State University (VSU), έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φοιτητικές εστίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Fox News, το πανεπιστήμιο τέθηκε αρχικά σε lockdown, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή των Quad Annexes.

Η Αστυνομία του πανεπιστημίου ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Quad Annexes και ότι υπήρχαν πολλοί τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι πανεπιστημιακές Αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται περισσότεροι από ένας ύποπτοι, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό τους.

BREAKING NEWS: Multiple people have been shot at Virginia State University, and the campus remains on lockdown, @VSUpolice and @VSU_1882 say.



The university said the shooting involved "multiple suspects" near the Quad Annexes. The investigation is ongoing. — Fox News (@FoxNews) August 15, 2026

Νεότερες πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι αστυνομικοί έφτασαν περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Boisseau, όπου εντόπισαν πέντε ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς έξω από τις φοιτητικές εστίες.

Και οι πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα τραύματα των υπόλοιπων τεσσάρων δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Στις έρευνες συμμετέχουν, πέρα από την Αστυνομία του Virginia State University και την Αστυνομία της κομητείας Chesterfield, ομοσπονδιακοί πράκτορες της ATF και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hanover.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί ή για την ταυτότητα των υπόπτων.

Πηγή: Fox News