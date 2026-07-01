Copernicus: Πέραν των επιπέδων ρεκόρ του '23 και '24 οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας (SSTs) έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα ρεκόρ για αυτήν την εποχή του έτους που είχαν σημειωθεί το 2023 και το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) και της Υπηρεσίας Θαλάσσιας Παρακολούθησης Copernicus (CMEMS).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), και την οποία φιλοξενεί το ισπανικό πρακτορείο Efe, τα ημερήσια δεδομένα που καταγράφηκαν ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 στις 21 Ιουνίου, φτάνοντας τους 20,86°C, ελαφρώς πάνω από τους 20,83°C το 2023 και το 2024.

Το CMEMS υποδεικνύει επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ στις 21 Ιουνίου, την ημέρα κατά την οποία επιτεύχθηκαν οι 21°C, υπερβαίνοντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2023 και του 2024 κατά 0,1°C.

Πιθανά νέα ρεκόρ με το Ελ Νίνιο

«Οι τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την έναρξη μιας νέας φάσης που θα μας οδηγήσει, για άλλη μια φορά, σε αχαρτογράφητα εδάφη», προειδοποίησε ο διευθυντής του C3S, Κάρλο Μπουοντέμπο.

Ο Μπουοντέμπο ανέφερε επίσης ότι, με τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε αυτά τα επίπεδα και το φαινόμενο Ελ Νίνιο στον ορίζοντα, «είναι πιθανό να δούμε ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρίπτεται τους επόμενους μήνες».

Ο διευθυντής του C3S δήλωσε ότι τα δεδομένα που παρέχονται από το Copernicus «υποστηρίζουν πολιτικές που αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», αν και μένει να δούμε αν αυτή η υπέρβαση είναι «προσωρινή ή ενδεικτική» των συνθηκών τους επόμενους μήνες.

Επιπτώσεις της θέρμανσης των ωκεανών

Τα τελευταία τρία χρόνια, ο εξωπολικός παγκόσμιος ωκεανός, που περιλαμβάνει θαλάσσια ύδατα μεταξύ 60° νότιου γεωγραφικού πλάτους και 60° βόρειου γεωγραφικού πλάτους, έχει καταγράψει θερμοκρασίες μεταξύ 0,35°C και 0,73°C υψηλότερες από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, και τον Ιούνιο αυτές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για αυτήν την εποχή του χρόνου.

Αυτό το «άνευ προηγουμένου» επίπεδο θέρμανσης αντανακλά τόσο την κλιματική αλλαγή όσο και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, του οποίου η ένταση «πιθανώς θα φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες».

Σύμφωνα με το Copernicus, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται δημιουργούν μια θερμότερη ατμόσφαιρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρέχουν πρόσθετη ενέργεια στις καταιγίδες και αυξάνουν την εξάτμιση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο «ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών».

«Συμβάλλει επίσης στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στο λιώσιμο των πάγων και ασκεί πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα», προσθέτει.

Τα δεδομένα που ελήφθησαν, σύμφωνα με το Copernicus, κατέστησαν δυνατά χάρη στη «στενή συνεργασία» μεταξύ του C3S , το οποίο προσφέρει «μια ευρύτερη κλιματική προοπτική του συστήματος της Γης» - και του CMEMS, το οποίο παρέχει πιο λεπτομερείς αναλύσεις και προβλέψεις για τους ωκεανούς.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ