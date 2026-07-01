Η Ιρλανδία μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη Κύπρου για ένα επιτυχημένο Τρίο Προεδρίας, λέει το ΥΠΕΞ

Η Ιρλανδία μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Κύπρου για ένα παραγωγικό και επιτυχημένο Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο καλωσόρισε την Ιρλανδία στο τιμόνι της ΕΕ για τους επόμενους 6 μήνες.

«Τις καλύτερες ευχές μας για κάθε επιτυχία! Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη της Κύπρου για ένα παραγωγικό και επιτυχημένο Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης!», σημείωσε το Υπουργείο.