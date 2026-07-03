Κομισιόν: Οι πλαστικές σακούλες παραμένουν στα 10 συχνότερα απορρίμματα στην Ευρώπη

Στα 10 συχνότερα απορρίμματα που εντοπίζονται στο περιβάλλον στην Ευρώπη συγκαταλέγονται οι πλαστικές σακούλες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Κομισιόν, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Χωρίς Πλαστική Σακούλα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται συχνά μόνο μία φορά, ωστόσο χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να αποσυντεθούν πλήρως στο φυσικό περιβάλλον.

Η Διεθνής Ημέρα Χωρίς Πλαστική Σακούλα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για την εξάλειψη της χρήσης πλαστικών σακουλών παγκοσμίως και την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον, επαναχρησιμοποιούμενων εναλλακτικών λύσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ημέρα αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου παγκόσμιου κινήματος Break Free From Plastic, το οποίο επιδιώκει τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού και την ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών, μεταξύ άλλων μέσω της Οδηγίας για τις Πλαστικές Σακούλες και της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης.

Η Οδηγία για τις Πλαστικές Σακούλες, σημειώνεται, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μη βιώσιμης κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να μειώσουν τη μέση ετήσια κατανάλωσή τους. Η μείωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω εθνικών στόχων, οικονομικών μέτρων, όπως τέλη και φόροι, καθώς και περιορισμών στη διάθεση των σακουλών στην αγορά.

Παράλληλα, η Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης συμβάλλει στη συνολική μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Από την εφαρμογή της, η ΕΕ έχει απαγορεύσει αρκετά από τα πιο διαδεδομένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως μαχαιροπίρουνα, πιάτα και καλαμάκια.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν όχι μόνο στη μείωση της χρήσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και πλαστικών σακουλών, αλλά και στη μετάβαση της Ευρώπης προς κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα προωθούν την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ενθαρρύνουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων εναλλακτικών λύσεων, περιορίζουν την κατανάλωση φυσικών πόρων και στηρίζουν πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

ΚΥΠΕ