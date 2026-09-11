Κουτσοβέντης: Σχέδιο δράσης για το τοξικό νέφος - Ακόμη και προσωρινές εκκενώσεις [ηχητικό]

Τοξικούς ρύπους, οι οποίοι υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανέμου μπορούν να μεταφερθούν και στις ελεύθερες περιοχές, εκλύει η καύση αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη, σύμφωνα με τον μηχανικό Περιβάλλοντος και πρόεδρο της Δικοινοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μιχάλη Λοϊζίδη. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ ανέφερε ότι το νέφος μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διοξίνες, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, μικροπλαστικά και βαρέα μέταλλα.

Ο κύριος Λοϊζίδης σημείωσε ότι η έκθεση για μικρό χρονικό διάστημα δεν προκαλεί την ίδια ανησυχία με την παρατεταμένη έκθεση, τονίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι να αποφεύγεται η συνεχής και μακρά έκθεση του πληθυσμού στους συγκεκριμένους ρύπους. Ανέφερε ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν για λίγες ώρες βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι μετέφεραν το νέφος προς τις ελεύθερες περιοχές.

Σύσταση για περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους

Σε περιπτώσεις όπου γίνεται έντονα αισθητή η μυρωδιά καμένου και οι άνεμοι μεταφέρουν το νέφος προς τις ελεύθερες περιοχές, ο κύριος Λοϊζίδης συνέστησε στους πολίτες να παραμένουν, όσο είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους και να κλείνουν προσωρινά πόρτες και παράθυρα. Πρότεινε επίσης να αποφεύγεται η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους όσο διαρκεί το φαινόμενο, ιδιαίτερα από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως εξήγησε, ο χώρος στον Κουτσοβέντη είχε αρχικά δημιουργηθεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τις απαραίτητες προδιαγραφές, ωστόσο σήμερα, κατά τον ίδιο, λειτουργεί ουσιαστικά ως ανεξέλεγκτος χώρος απόρριψης. Απέδωσε μέρος του προβλήματος στην ελλιπή κάλυψη των αποβλήτων με χώμα, πρακτική που κανονικά αποτελεί μέρος της διαδικασίας λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής.

Στο τραπέζι κινητή μονάδα και σχέδιο δράσης

Ο πρόεδρος της Δικοινοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος αποκάλυψε ότι προγραμματίζεται συνάντηση με την τουρκοκυπριακή πλευρά για τη δημιουργία κινητής μονάδας μέτρησης ρύπων, η οποία θα μπορεί να μεταφέρεται στις περιοχές όπου παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στόχος είναι να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης ανάλογα με τις συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις θα συστήνεται παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Εάν όμως οι μετρήσεις ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, θα μπορούσε να εξετάζεται ακόμη και προσωρινή εκκένωση επηρεαζόμενων περιοχών για μία ή δύο ώρες, όσο διαρκεί το φαινόμενο.

Μόνιμοι μετρητές για τους τοξικούς ρύπους

Ο κύριος Λοϊζίδης ανέφερε ακόμη ότι οργανωμένα σύνολα της τουρκοκυπριακής κοινότητας ζητούν την εγκατάσταση μόνιμων μετρητών που θα καταγράφουν τους πιο επικίνδυνους αέριους ρύπους, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι αναπνέουν. Αντίστοιχη ανάγκη, όπως είπε, υπάρχει και στις ελεύθερες περιοχές, με την κινητή μονάδα να μπορεί να μεταβαίνει άμεσα σε σημεία όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένεται εμπλοκή του αρμόδιου γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πιο δομική αντιμετώπιση του προβλήματος στον Κουτσοβέντη. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι μια τιμωρητική προσέγγιση, αλλά η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του χώρου ώστε να αποτραπεί η επανάληψη περιστατικών που παράγουν τοξικούς ρύπους και ενδέχεται να επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και στις δύο πλευρές.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Λοϊζίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ 11-09-2026