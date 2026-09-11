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Μια ανάσα από τα ρεκόρ του 2022 οι τιμές των καυσίμων - Ανησυχία από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών
| Οικονομία

Μια ανάσα από τα ρεκόρ του 2022 οι τιμές των καυσίμων - Ανησυχία από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης εξέφρασε, ανησυχία για το γεγονός ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως η αύξηση των τιμών καυσίμων θα συνεχιστεί

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πλησιάζοντας τα ρεκόρ που καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2022, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εχθές Πέμπτη να παρατείνει το μέτρο για μείωση των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα κίνησης, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι με τον μέτρο αυτό οι καταναλωτές εξοικονομούν περίπου 8,3 σεντ του ευρώ ανά λίτρο, το κόστος είναι ήδη πολύ μεγάλο.

Υπενθύμισε ότι στις 12 Ιουλίου 2022 συγκεκριμένα, και παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη σε εφαρμογή μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών, οι τιμές των καυσίμων κίνησης σημείωσαν ρεκόρ, φτάνοντας το €1,886 ανά λίτρο η αμόλυβδη 95 οκτανίων και τα €2,053 το πετρέλαιο κίνησης.

Ο κ. Δρουσιώτης εξέφρασε, εξάλλου, ανησυχία για το γεγονός ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως η αύξηση των τιμών καυσίμων θα συνεχιστεί. Επισήμανε ότι οι σημερινές τιμές των καυσίμων είναι περίπου 9-10 σεντ του ευρώ χαμηλότερες από τα ρεκόρ του 2022, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να φτάνει έως και €1,718 και το πετρέλαιο κίνησης έως και €1,989 ανά λίτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΖΙΝΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΑΥΣΙΜΑ

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