Απάντηση στη «νομική ουρά» που διατύπωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σήμερα στη Βουλή, για εξέταση στο μέλλον της ένταξης της δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στις δομές του, κάτι που προκάλεσε πριν από έναν χρόνο, όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο από το Προεδρικό, έντονες αντιδράσεις από πλευράς Τμήματος Δασών και άλλων φορέων, έδωσε ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ.
«Η αρμόδια Αρχή γνωρίζει τα δάση καλύτερα» - Το σχόλιο Ιεζεκιήλ για τη «νομική ουρά» του Υπουργείου Εσωτερικών
Όχι στην παρούσα φάση, αλλά στην πορεία, και μετά από αξιολόγηση, θα εξεταστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στις δομές του Υπουργείου Εσωτερικών.
«Για τη νομική ουρά που έχει αφήσει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών για το Τμήμα Δασών, θα πούμε, ως Τμήμα Δασών, ότι η αρμόδια Αρχή η οποία διαχειρίζεται τα δάση και γνωρίζει τα δάση καλύτερα, δεν μπορεί να μην έχει τη διαχείριση και των δασικών πυρκαγιών», είπε κατά την πρώτη συζήτηση στη Βουλή για τα νομοσχέδια δημιουργίας Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Προηγουμένως ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, ανέφερε ότι σε αρχικό στάδιο δεν επιθυμούν τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στη νέα Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο λόγω των αντιδρασεων όσο και της αγαστής συνεργασίας του Τμήματος Δασών με την Πυροσβεστική και τον εθνικό συντονιστή πυρκαγιών κατά τη φετινή χρονιά, αλλά -βάζοντας εδώ μία νομική ουρά- στην πορεία, και μετά από αξιολόγηση, θα εξεταστεί, όπως είπε, αυτή η μεταφορά.
«Με λίγα λόγια αποφάσισαν άλλοι για εμάς»
Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Επιτροπής Δασοπυροσβεστών σχολίασε ότι «με λίγα λόγια αποφάσισαν άλλοι για εμάς», παραπέμποντας στις αναφορές του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τη δασοπυρόσβεση του Τμήμτος Δασών. «Αναμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα», πρόσθεσε. Ωστόσο είπε ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο, καθώς, όπως ανέφερε, επιβάλλεται να γίνει.
Διαφωνία εκφράστηκε και από πλευράς αγροτικών οργανώσεων, και συγκεκριμένα της ΕΚΑ, για το ενδεχόμενο να περάσει μέρος του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Θέλουν εκτός επιχειρησιακής διοίκησης τον εθνικό συντονιστή
«Ως Τμήμα Δασών επί της αρχής στηρίζουμε το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Στηρίζουμε τον θεσμό του εθνικού συντονιστή σε επίπεδο συντονισμού, όχι διαχείρισης κρίσεων. Πρέπει ο εθνικός συντονιστής να διαθέτει έναν ισχυρό ρόλο στα στρατηγικού συντονισμού και εθνικής προτεραιοποίησης πόρων, χωρίς όμως να αναλαμβάνει την επιχειρησιακή διοίκηση των συμβάντων, η οποία θα ανήκει στον υπεύθυνο διαχείρισης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς (incident commander)», είπε εξάλλου ο κ. Ιεζεκιήλ.
Σύμφωνοι με τον κ. Ιεζεκιήλ, ως προς την αποκλεισμό του εθνικού συντονιστή από την επιχειρησιακή διοίκηση ενός συμβάντος, ήταν τόσο ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος όσο και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Κύπρου, Ριάνα Κωνσταντίνου.
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