Μέσα από συμπληγάδες η Πολιτική Προστασία: Ενστάσεις και προβληματισμοί για την αναδιάρθρωση του μηχανισμού

Η συζήτηση γύρω από την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Όπως πληροφορείται ο «Π», τον Οκτώβριο η Βουλή θα καταπιαστεί με το τιτάνιο έργο της συζήτησης μίας δέσμης νομοθετημάτων που διέπουν το όλο εγχείρημα, με δύο κορωνίδες των αλλαγών τη θεσμοθέτηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών και του εθνικού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Στόχος της νέας Γενικής Διεύθυνσης είναι να μπουν «κάτω από την ίδια ομπρέλα» όλες οι υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων και κατάσβεσης, για να διασφαλιστεί ο ταυτόχρονος και καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός στο πεδίο. Όσον αφορά τον εθνικό συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των δυνάμεων και μέσων (Πυροσβεστική, Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα,...