Η Πετρολίνα συμμετέχει σε εκστρατεία καθαρισμού παραλίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Πετρολίνα συνέβαλε στις εκστρατείες καθαρισμού παραλιών που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, σε Αγία Νάπα, Πρωταρά, Λάρνακα και Λεμεσό, στο πλαίσιο του έργου Keep Our Sand and Sea Plastic Free, μιας πρωτοβουλίας της TUI Care Foundation σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI).

Η Petrolina Energy Team, η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα, έδωσε δυναμικά το παρών της στην εκστρατεία καθαρισμού της παραλίας στη Λάρνακα, στηρίζοντας έμπρακτα τη συλλογική προσπάθεια για ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Η δράση στη Λάρνακα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των ξενοδοχείων Lordos και Golden Bay ενώ την εκστρατεία στήριξαν ενεργά με την παρουσία και συμμετοχή τους, εθελοντές και από το Cyprus Environment Foundation (CEF), ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, τοπικών κοινοτήτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στην κοινή προσπάθεια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.