Υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στα όρια Μαθιάτη

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, 2025 και ώρα 15:06, εκδηλώθηκε Πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας. Εκδηλώθηκε στις 15:06 και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

Όπως σημειώνει, η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 15:22, αφού έκαψε έκταση 1,5 δεκαρίου καλυμμένη με ξηρά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 11 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ