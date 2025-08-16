Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στα όρια Μαθιάτη

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, 2025 και ώρα 15:06, εκδηλώθηκε Πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας. Εκδηλώθηκε στις 15:06 και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

Όπως σημειώνει, η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 15:22, αφού έκαψε έκταση 1,5 δεκαρίου καλυμμένη με ξηρά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 11 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ

