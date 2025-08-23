Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Πυρά» Κινήματος Οικολόγων προς Μαρία Παναγιώτου για Ακάμα - «Το Τμήμα Δασών γίνεται προκλητικό λόγω της στήριξης της»

Οι Οικολόγοι τονίζουν ότι εφόσον η Υπουργός δεν αποδίδει ευθύνες, τότε αυτές την βαραίνουν προσωπικά.

Σφοδρή κριτική εξαπολύει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατά της Υπουργού Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρίας Παναγιώτου, αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τα οδικά έργα στον Ακάμα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η υπουργός φέρει «τεράστια ευθύνη» για το φιάσκο που έχει προκύψει και καλείται επιτακτικά να την αναλάβει.

Το Κίνημα υπογραμμίζει ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή των 19 όρων της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) δεν αρκεί για να διορθώσει τη ζημιά που έχει προκληθεί, ούτε και να προστατεύσει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος της χερσονήσου του Ακάμα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική προς το Τμήμα Δασών, το οποίο, όπως σημειώνει το Κίνημα, όχι μόνο δεν έχει λογοδοτήσει για την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά «θριαμβολογεί» και δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την υλοποίηση των έργων, επικαλούμενο τη συμμόρφωση με τους όρους της ΕΟΑ. Η στάση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκαλεί εύλογη ανησυχία, δεδομένης της εμπειρίας από το παρελθόν και της ασάφειας που χαρακτηρίζει ορισμένους από τους όρους.

Το Κίνημα αποδίδει την ατιμωρησία και την ασυδοσία στο γεγονός ότι το Τμήμα Δασών απολαμβάνει την πλήρη κάλυψη της πολιτικής του προϊστάμενης. Τονίζει δε, πως παρά τις εξαγγελίες της κας Παναγιώτου περί απόδοσης ευθυνών, σχεδόν δύο χρόνια μετά δεν έχει κατονομαστεί ούτε ένα υπεύθυνο πρόσωπο.

Καταλήγοντας, οι Οικολόγοι τονίζουν ότι εφόσον η Υπουργός δεν αποδίδει ευθύνες, τότε αυτές την βαραίνουν προσωπικά.

