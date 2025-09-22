Πάφος: Πετάνε τα σκουπίδια έξω από το Πράσινο Σημείο - Δεν τους αποτρέπουν οι κάμερες

Στη συστηματική παράνομη απόρριψη σκουπιδιών έξω από την είσοδο του Πράσινου Σημείου στην Πάφο, που παρατηρείται εδώ και καιρό,αναφέρεται με ανακοίνωση του ο Ανδρέας Κυριακού πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας.

Όπως αναφέρει το φαινόμενο αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αισθητικής, υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας, υποβαθμίζοντας την περιοχή και ακυρώνοντας τον σκοπό για τον οποίο λειτουργεί το Πράσινο Σημείο.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας σημειώνει επίσης πως είναι υπόψη του Δημάρχου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και έπρεπε μέχρι τώρα να αναλάμβαναν μέτρα εναντίον των ασυνείδητων ρυπαντών.

Προσθέτει ακόμη πως υπάρχει σύστημα παρακολούθησης - κάμερες και διερωτάται κάποιος γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους παρανομούν;

Η παρέμβαση του Δήμου Πάφου και του Τμήματος Περιβάλλοντος σημειώνει ο κ. Κυριακού είναι επιτακτική και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για προστασία της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης μας.