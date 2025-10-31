Ατταλίδου: «Ανεπαρκής η απάντηση της Υπουργού Γεωργίας για τη συμμόρφωση της Κύπρου με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ»

Η βουλευτής του Volt Κύπρου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, μετά την απάντηση που έλαβε από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε κοινοβουλευτική της ερώτηση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπουργού, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μόνο 11 από τα 37 Διατάγματα Διαχείρισης που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου με την Οδηγία. Παρά τη δέσμευση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, η πορεία προόδου χαρακτηρίζεται αργή, με τις καθυστερήσεις να αποδίδονται σε «τεχνικούς περιορισμούς» και «ζητήματα συντονισμού» μεταξύ υπηρεσιών, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που εξέδωσε η βουλευτής του Volt για το θέμα.

Προσθέτει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη παραπεμφθεί, από τον Μάρτιο του 2024, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των περιοχών Natura 2000».

Η κ. Ατταλίδου επισημαίνει ότι η Οδηγία για τους οικοτόπους αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2030, υπογραμμίζοντας πως η αδράνεια της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τη φυσική κληρονομιά της Κύπρου και ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ.

Η βουλευτής ζητά από την Υπουργό να καταθέσει δημόσια ένα αναλυτικό σχέδιο συμμόρφωσης με συγκεκριμένα ορόσημα και από την κυβέρνηση να ενισχύσει θεσμικά και οικονομικά τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την πορεία της Κύπρου προς την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας.

«Η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για μια βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία», καταλήγει η κ. Ατταλίδου.