Πάφος: Μαίνεται η πυρκαγιά σε Σκούλλη και Γουδί (βίντεο)

Φωτιά φαίνεται να ξέσπασε μεταξύ των χωριών Σκούλλη και Γουδί στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με δημοσίευση της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης Atlas Fireteam στο Facebook, η πυρκαγιά μαίνεται και η ομάδα καλείται να συνδράμει στην κατάσβεση της.