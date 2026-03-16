Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Υπερχείλισε το φράγμα της Αργάκας - Έκκληση ΤΑΥ για ορθολογική χρήση του νερού παρά τις πρόσφατες βροχές

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η εισροή νερού στα φράγματα δεν συνεπάγεται απεριόριστη ή αλόγιστη κατανάλωση, αναφέροντας πως σ’ αυτό καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες χρήσεις του νερού.

Υπερχείλισε το φράγμα της Αργάκας σήμερα το πρωί της Δευτέρας γύρω στις 08:30, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως το φράγμα της Αργάκας είναι χωρητικότητας 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, προσθέτοντας πως από την κατηγορία των μεγάλων φραγμάτων είναι το πιο μικρό.

Ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως η υπερχείλισή του δεν καθυστέρησε αναλόγως των βροχών, σημειώνοντας πως το φράγμα αποτελεί υποδομή του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς και ο σκοπός της χρήσης του είναι για άρδευση.

Επιπρόσθετα ανέφερε πως «επειδή είναι κομμάτι του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς δουλεύει σε συνδυασμό με το φράγμα της Ευρέτου, της Αγίας Μαρίνας και του Πωμού».

Κληθείς να σχολιάσει τις βροχές των τελευταίων ημερών στην επαρχία Πάφου, ο κ. Κασιουλής είπε πως κάθε βροχόπτωση είναι ευεργετική γιατί τα αποθέματα στα φράγματα παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Οι αυξανόμενες ανάγκες, όπως είπε, επιβάλλουν την ανάγκη για ορθολογιστική διαχείριση του νερού.

Πρόσθεσε ακόμη πως η εισροή νερού στα φράγματα δεν συνεπάγεται απεριόριστη ή αλόγιστη κατανάλωση, αναφέροντας πως σ’ αυτό καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες χρήσεις του νερού. Δεν μπορεί να εφησυχαστούμε, είπε χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι έχει υπερχειλίσει και το φράγμα του Πωμού νωρίτερα και το φράγμα της Αργάκας σήμερα.

Αυτές οι υπερχειλίσεις, συμπλήρωσε, δεν δημιουργούν συνθήκες εφησυχασμού σε καμία περίπτωση, κατέληξε.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΑΦΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα