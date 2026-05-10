Αγία Μαρινούδα: Ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Σάββα μιλά για έργα, καθυστερήσεις και το μέλλον της κοινότητας

Ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρινούδας του Δήμου Ιεροκηπίας, Χαράλαμπος Σάββα, βρίσκεται στο πηδάλιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδώ και 17,5 χρόνια, καταγράφοντας από κοντά τις αλλαγές, τις ανάγκες και τις προοπτικές της κοινότητας. Σε ένα οδοιπορικό στην Αγία Μαρινούδα της επαρχίας Πάφου, ο ίδιος αναλύει τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους, αλλά και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή.

Αναφερόμενος στα σημαντικότερα προβλήματα, ο κ. Σάββα στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη βελτίωσης του κεντρικού οδικού δικτύου που οδηγεί στην κοινότητα. Όπως εξήγησε, ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην αποτύπωση του δρόμου, με στόχο τον νέο σχεδιασμό, τη διαπλάτυνση και την ευθυγράμμισή του, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ιεροκηπίας. «Αναμένουμε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και σε ορισμένα σημεία να προχωρήσουν απαλλοτριώσεις», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις του παρελθόντος. Όπως τόνισε, αν το έργο είχε προωθηθεί εγκαίρως, όταν η Αγία Μαρινούδα λειτουργούσε ακόμη ως κοινοτικό συμβούλιο, οι συνθήκες διαβίωσης θα ήταν σήμερα σαφώς καλύτερες, ιδιαίτερα ενόψει των αναπτύξεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σημαντική αναφορά έγινε και στο ζήτημα του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλη Χρυσοχούς, ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της κοινότητας. Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι υπήρχε πρόταση για δημιουργία εξόδου που να εξυπηρετεί άμεσα την Αγία Μαρινούδα, ωστόσο οι διαδικασίες καθυστέρησαν σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, έχει πλέον εγκριθεί η δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή του πρώην σκυβαλότοπου, ώστε να επιτευχθεί σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο.

Ο σκυβαλότοπος

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την κατάσταση στον χώρο του παλαιού σκυβαλότοπου. Αν και, όπως είπε, είχε γίνει αποκατάσταση, ο χώρος εγκαταλείφθηκε εκ νέου μετά τη διαχείρισή του από τον ΧΥΤΑ. Ο ίδιος έχει ήδη προβεί σε διαβήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας τη συντήρηση και αξιοποίησή του ως πάρκου, ώστε να καταστεί επισκέψιμος για το κοινό. Παράλληλα, προτίθεται να θέσει ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου και το ζήτημα των εκπομπών μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Η Αγία Μαρινούδα, όπως εξήγησε, βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Πάφου, 66 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Λεμεσού και περίπου 149 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Λευκωσίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 125 μέτρων, σε λόφο με θέα προς τη θάλασσα, προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με χαρακτηριστικό το δροσερό αεράκι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με πληθυσμό που προσεγγίζει τους 1.000 κατοίκους, η κοινότητα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, κυρίως λόγω της οικοδομικής ανάπτυξης. Νεόδμητες κατοικίες, βίλες και διαμερίσματα προσελκύουν τόσο Κύπριους όσο και ξένους αγοραστές ή ενοικιαστές, είτε για μόνιμη εγκατάσταση είτε για εξοχική κατοικία. Το ήσυχο περιβάλλον, το καλό κλίμα και η εγγύτητα στην Πάφο αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα.

Ιστορικά, η οικονομία της περιοχής στηριζόταν στην καλλιέργεια μαύρης και λευκής μουριάς, που χρησιμοποιούνταν για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων, καθώς και στην παραγωγή μεταξιού, η οποία ενισχυόταν από την ύπαρξη εργοστασίου μεταξουργίας. Παράλληλα, καλλιεργούνταν και κλωστική κάνναβη, από την οποία παράγονταν ίνες για υφαντουργία και σχοινιά. Με την απαγόρευση της καλλιέργειας κάνναβης και το κλείσιμο του εργοστασίου, οι κάτοικοι στράφηκαν επαγγελματικά προς την Πάφο και τη Γεροσκήπου.

Μετά το 1974

Σημαντική τομή στην ιστορία της κοινότητας αποτέλεσε η τουρκική εισβολή του 1974, μετά την οποία η Αγία Μαρινούδα μετατράπηκε από μεικτό, σε αμιγώς ελληνοκυπριακό οικισμό, μετά και τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων κατοίκων.

Σήμερα, στην κοινότητα λειτουργούν διάφορες βιοτεχνίες, όπως εργοστάσια κεριών και αλουμινίου, αν και η πλειοψηφία των κατοίκων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα εκτός κοινότητας.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, που οικοδομήθηκε το 1985 και έδωσε το όνομά της στο χωριό. Η ονομασία «Μαρινούδα» επιλέχθηκε λόγω του μικρού μεγέθους του οικισμού. Σύμφωνα με την παράδοση, στον ίδιο χώρο υπήρχε παλαιότερα εκκλησάκι του 1920, το οποίο κατέρρευσε. Στον χώρο της εκκλησίας έχει δημιουργηθεί πάρκο – παιχνιδότοπος και χώρος στάθμευσης, ενώ στην κοινότητα διασώζονται και τα ερείπια του ξωκλησιού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των κοινοτικών κτηρίων.

Η Αγία Μαρινούδα συνορεύει με τις κοινότητες Κολώνη, Αχέλεια, Μαραθούντα και Κονιά, γεγονός που την καθιστά ιδανικό σημείο εκκίνησης για εξορμήσεις τόσο προς την ενδοχώρα όσο και προς τις δυτικές παραλίες της Κύπρου.

Όπως υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος, η κοινότητα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, διαθέτοντας ακόμη οικόπεδα προς αξιοποίηση. Επιπλέον, λειτουργεί Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το οποίο φιλοξενεί παραδοσιακά εργαλεία, «βούφα» και άλλα αντικείμενα της καθημερινής ζωής των παλαιότερων κατοίκων.

Η Αγία Μαρινούδα, καταλήγει ο κ. Σάββα, συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη ανάπτυξη, ωστόσο για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, απαιτείται επιτάχυνση έργων υποδομής και ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.