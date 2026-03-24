Σε τροχιά υπερθέρμανσης ο πλανήτης - «Τα τελευταία 11 χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί»

Ο πλανήτης μας βρίσκεται ολοένα και περισσότερο «εκτός ισορροπίας», καθώς περισσότερη θερμότητα παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ τα τελευταία έντεκα χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO), τα τελευταία 11 χρόνια (2015-2025) ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί και σημειώνεται ότι η περασμένη χρονιά είναι η δεύτερη ή τρίτη πιο ζεστή χρονιά από την έναρξη των παρατηρήσεων.

Όπως μεταδίδει στην ιστοσελίδα του το περιοδικό Nature, η έκθεση με τίτλο «Κατάσταση του Παγκόσμιου Κλίματος 2025», η οποία παρακολουθεί σημαντικούς κλιματικούς δείκτες, διαπίστωσε ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι θερμοκρασίες των ωκεανών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια ήταν ελαφρώς χαμηλότερες το 2025 από ό,τι το προηγούμενο έτος — η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί — αλλά συνέχισαν μια σειρά εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, αναφέρει η έκθεση.

Η ποσότητα του θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική και την Αρκτική ήταν από τις χαμηλότερες που έχουν καταγραφεί από το 1979.

Η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι θερμοκρασίες, ο ωκεανός θερμαίνεται και η παγετωνική μάζα πάγου λιώνει, είναι ανησυχητική, είπε η Mandy Freund, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

«Φαίνεται να μπαίνουμε σε αυτή τη νέα εποχή όπου οι θερμοκρασίες θα είναι σημαντικά υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε η κλιματολόγος Sarah Perkins-Kirkpatrick, από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν παρατηρηθεί μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία που θα μπορούσαν να είναι μόνο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σημείωσε.

Ενεργειακή ανισορροπία

Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει ένα μέτρο της συσσώρευσης θερμότητας στη Γη και στην ατμόσφαιρα. Ο δείκτης, που ονομάζεται ενεργειακή ανισορροπία της Γης (EEI), χρησιμοποιείται από τους κλιματολόγους για τουλάχιστον μια δεκαετία και είναι η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο και της ποσότητας που ακτινοβολείται πίσω στο διάστημα.

Επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τον ρυθμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μια θετική τιμή EEI σημαίνει ότι η συνολική ποσότητα θερμότητας που αποθηκεύεται στη Γη αυξάνεται.

Πέρυσι, ο EEI έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από την έναρξη των παρατηρήσεων το 1960, αναφέρει η έκθεση. Η αυξημένη συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα παγιδεύει θερμότητα στη Γη, μειώνοντας την ποσότητα θερμότητας που ακτινοβολείται πίσω στο διάστημα.

Ο Thomas Mortlock, αναλυτής κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, λέει ότι η συμπερίληψη του EEI στην έκθεση του WMO είναι αξιοσημείωτη.

Συνήθως, η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας είναι αυτή που γίνεται πρωτοσέλιδο, αλλά η ατμόσφαιρα απορροφά μόνο το 1% της υπερβολικής θερμότητας του πλανήτη, επομένως η χρήση της για την εκτίμηση της σοβαρότητας της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι «αρκετά παραπλανητική», είπε.

Περισσότερο από το 91% όλης της υπερβολικής θερμότητας που έχει δεχτεί η Γη από τη δεκαετία του 1970 έχει απορροφηθεί από τους ωκεανούς, τόνισε.

Ανέφερε επίσης ότι η ενεργειακή ανισορροπία του πλανήτη είναι ένας πολύ καλύτερος παράγοντας για την κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ