Διπλό χτύπημα από τις τιμές της ενέργειας: Η νέα κανονικότητα φέρνει άνοδο και στο κόστος δανεισμού των κρατών

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις. Με τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να επιμένουν, η ενεργειακή κρίση αρχίζει να μετατρέπεται και σε δημοσιονομικό πρόβλημα, αυξάνοντας το κόστος στήριξης των οικονομιών και, ταυτόχρονα, το κόστος με το οποίο δανείζονται τα ίδια τα κράτη. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη Συνόδο Κορυφής της ΕΕ στις 15 και 16 Οκτωβρίου, με σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα, να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόσθετους περιορισμούς. Στην παρούσα φάση η μείωση της φορολογίας στην ενέργεια αποτελεί τη μόνη οδό για να μειωθεί άμεσα το κόστος σε υγρά καύσιμα και ηλεκτρισμό. Ωστόσο...