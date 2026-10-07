Το αυξημένο ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις. Με τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να επιμένουν, η ενεργειακή κρίση αρχίζει να μετατρέπεται και σε δημοσιονομικό πρόβλημα, αυξάνοντας το κόστος στήριξης των οικονομιών και, ταυτόχρονα, το κόστος με το οποίο δανείζονται τα ίδια τα κράτη. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη Συνόδο Κορυφής της ΕΕ στις 15 και 16 Οκτωβρίου, με σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα, να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόσθετους περιορισμούς. Στην παρούσα φάση η μείωση της φορολογίας στην ενέργεια αποτελεί τη μόνη οδό για να μειωθεί άμεσα το κόστος σε υγρά καύσιμα και ηλεκτρισμό. Ωστόσο...
Διπλό χτύπημα από τις τιμές της ενέργειας: Η νέα κανονικότητα φέρνει άνοδο και στο κόστος δανεισμού των κρατών
Στη Σύνοδο Κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου αναμένεται να συζητηθεί το πρόβλημα του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους με σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων Κύπρος και Ελλάδα, να ζητούν ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.