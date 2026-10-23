Σε εφαρμογή η μείωση φόρου για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά... δεν το τηρούν όλα τα πρατήρια

Από την ανάλυση των στοιχείων για 290 πρατήρια προκύπτει ότι σε 268, ποσοστό 92,4%, καταγράφηκε μείωση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ίση ή μεγαλύτερη από 6,39 σεντ ανά λίτρο. Σε 22 πρατήρια, ποσοστό 7,6%, η μείωση ήταν μικρότερη από 6,39 σεντ ανά λίτρο ή δεν καταγράφηκε μείωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η Υπηρεσία εντόπισε αύξηση της τιμής.

Η εξέταση ολοκληρώθηκε στις 23/10/2026, στις 12:00.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των καταναλωτών, η Υπηρεσία παραπέμπει σε σχετικό πίνακα με τα πρατήρια στα οποία, κατά τον χρόνο της παρακολούθησης, οι λιανικές τιμές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τις τιμές πριν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή αυξήθηκαν.

Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αντιστοιχεί σε 6,39 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος της είναι η οικονομική ελάφρυνση των καταναλωτών κατά τη χειμερινή περίοδο και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2027.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των τιμών των πετρελαιοειδών. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες τιμές μέσω του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων και να τις συγκρίνουν πριν από την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ