WSJ: Συμβάσεις έως 1,8 δισ. δολάρια για υποθαλάσσιες υποδομές φυσικού αερίου στην Κύπρο ετοιμάζεται να υπογράψει η Eni

Οι σχεδιαζόμενες συμβάσεις αφορούν υποθαλάσσιες υποδομές γεωτρήσεων και αγωγούς, οι οποίοι προορίζονται να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη υπεράκτιου έργου φυσικού αερίου της ιταλικής εταιρείας στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Το Reuters, αναμεταδίδοντας τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να τις επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς οι υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και οι αγωγοί αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αξιοποίηση υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο το κοίτασμα «Κρόνος»

Σύμφωνα με το πρωτογενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, οι συμβάσεις εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1,3 και 1,8 δισ. δολαρίων και αφορούν την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», ανοικτά της Κύπρου.

Πηγές με γνώση των σχεδιασμών ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι συμφωνίες ενδέχεται να υπογραφούν ακόμη και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων για την παραγωγή και τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο, με στόχο την έναρξη παραγωγής εντός του 2028.

Η Eni είναι ο διαχειριστής του κοιτάσματος, στο οποίο συμμετέχει από κοινού με τη γαλλική TotalEnergies. Οι δύο εταιρείες είχαν εγκρίνει τον Ιούλιο του 2026 την επιταχυνόμενη ανάπτυξή του.

Μέσω Αιγύπτου το κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η αξιοποίηση υφιστάμενων αιγυπτιακών ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το φυσικό αέριο του «Κρόνου» προβλέπεται να μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών στην Αίγυπτο, αξιοποιώντας υποδομές που συνδέονται με το κοίτασμα Zohr.

Στη συνέχεια, θα οδηγείται στον τερματικό σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου της Νταμιέτας (Damietta LNG), από όπου θα μπορεί να εξάγεται προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η χρήση των υφιστάμενων αιγυπτιακών εγκαταστάσεων περιορίζει την ανάγκη κατασκευής νέων υποδομών επεξεργασίας και υγροποίησης στην Κύπρο, καθιστώντας την Αίγυπτο κεντρικό κόμβο για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος.

Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τις εργασίες

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αμερικανική Halliburton έχει ήδη εξασφαλίσει σύμβαση για εργασίες κατασκευής γεωτρήσεων στο έργο.

Παράλληλα, η McDermott έχει επιλεγεί για υποθαλάσσια σύμβαση, η αξία της οποίας υπολογίζεται μεταξύ 500 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του «Κρόνου», ο οποίος εκτιμάται ότι περιέχει περισσότερα από τρία τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, η παραγωγή, όταν το έργο φτάσει στο προβλεπόμενο επίπεδο πλήρους λειτουργίας, θα μπορούσε να ανέλθει σε 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως.

Η σημασία για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Η προοπτική υπογραφής των συμβάσεων αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια μετάβασης από την ανακάλυψη κοιτασμάτων στην εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου.

Η ανάπτυξη του «Κρόνου» συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και με την προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα, το 2028 θα μπορούσε να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για την έναρξη της εμπορικής παραγωγής από το συγκεκριμένο κοίτασμα.

Ωστόσο, η έναρξη παραγωγής δεν συνεπάγεται αυτομάτως και διάθεση του φυσικού αερίου στην κυπριακή εγχώρια αγορά, καθώς ο υφιστάμενος σχεδιασμός αφορά τη μεταφορά του στην Αίγυπτο και την εξαγωγή του.

Πηγές: The Wall Street Journal και Reuters