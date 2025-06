Συνταγή των New York Times: Κέικ με κρέμα και καλοκαιρινά μούρα

Υλικά (για 16 μερίδες)

Για το κέικ:

170 γρ. ανάλατο βούτυρο (λιωμένο), + λίγο για το ταψί

300 γρ. ζάχαρη

3 μεγάλα αυγά

Ξύσμα από 1 μεγάλο λεμόνι (περίπου 1 κ.σ.)

360 γρ. γιαούρτι τύπου sour cream

60 ml ουδέτερο λάδι (ηλιέλαιο ή σταφυλέλαιο)

1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. εκχύλισμα αμυγδάλου (προαιρετικά)

1½ κ.γ. αλάτι (ιδανικά χοντρό τύπου kosher)

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

320 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για την επικάλυψη:

113 γρ. τυρί κρέμα (cream cheese), σε θερμοκρασία δωματίου

2 κ.σ. ζάχαρη

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

240 ml κρύα κρέμα γάλακτος (για σαντιγί)

4 φλιτζάνια ανάμεικτα φρέσκα μούρα (φράουλες, βατόμουρα, μύρτιλα)

Εκτέλεση

1. Ψήσιμο κέικ:

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνετε ένα ταψί 23×33 εκ. και στρώνετε λαδόκολλα να προεξέχει από τις μακριές πλευρές.

2. Φτιάχνετε το μείγμα:

Σε μεγάλο μπολ, χτυπήστε δυνατά με σύρμα τη ζάχαρη, τα αυγά και το ξύσμα λεμονιού για ~2 λεπτά, μέχρι να γίνει αφράτο. Προσθέστε το λιωμένο βούτυρο, sour cream, λάδι, βανίλια, (προαιρετικά) αμυγδαλόπαστα και αλάτι. Ανακατέψτε καλά. Προσθέστε το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα. Τέλος, προσθέστε το αλεύρι με σπάτουλα, απαλά, μέχρι να ομογενοποιηθεί (μπορεί να έχει μικρούς σβώλους).

3. Ψήνετε:

Ρίχνετε το μείγμα στο ταψί, στρώνετε ομοιόμορφα και ψήνετε για 35-40 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει, ροδίσει και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο. Αφήστε να κρυώσει εντελώς.

4. Κρέμα:

Σε μεγάλο μπολ, χτυπήστε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να γίνει λείο. Σταδιακά προσθέστε την κρέμα γάλακτος συνεχίζοντας το χτύπημα, μέχρι να σχηματίζει μαλακές κορυφές (περίπου 5 λεπτά).

5. Συναρμολόγηση:

Ανασηκώστε το κέικ από το ταψί με τη λαδόκολλα, τοποθετήστε το σε πιατέλα, αφαιρέστε τη λαδόκολλα. Απλώστε την κρέμα και διακοσμήστε με τα μούρα. Σερβίρετε άμεσα.

Συμβουλή:

Το κέικ διατηρείται για 4 ώρες εκτός ψυγείου. Για περισσότερες ώρες, σκεπάστε και φυλάξτε στο ψυγείο.

Καλή απόλαυση!

Πηγή: The New York Times

*Φωτογραφία: Linda Xiao for The New York Times