Συγκλονιστικό timelapse από την άνοδο της λίμνης παγετώνα στην Αλάσκα (βίντεο)

Πρόκειται για έναν παγετώνα που βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα από το Τζούνο, μια πόλη 30.000 κατοίκων.

Ένα συγκλονιστικό timelapse καταγράφει την άνοδο της στάθμης των λιμνών του παγετώνα Μέντενχολ στην Αλάσκα, ένα φαινόμενο που προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή εκτοπίζοντας τους κατοίκους από τα σπίτια τους. 

Το φαινόμενο προκαλείται από την υποχώρηση ενός μικρότερου παγετώνα κοντά στο Μέντενχολ, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε μία λεκάνη με βρόχινο νερό και χιόνι που λιώνει, όπως εξηγεί το BBC.

Τελικά, το συσσωρευμένο νερό δημιούργησε αρκετή πίεση για να σπάσει τον παγετώνα Μέντενχαλ, προκαλώντας την πλημμύρα.

Πηγή: cnn.gr

