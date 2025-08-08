Αυγουστιάτικο cheesecake λεμόνι - Εύκολη συνταγή με ελάχιστη ζάχαρη

Θέλεις να απολαύσεις ένα καλοκαιρινό γλυκό - που δεν είναι παγωτό - και θέλεις να το φτιάξεις εύκολα και χωρίς πολλή ζάχαρη;

Δοκίμασε αυτή τη συνταγή για καλοκαιρινό cheesecake λεμόνι που περιέχει ελάχιστη ζάχαρη και κρέμα γάλακτος.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό γλυκό, ελαφρύ στη γεύση και μια τέλεια εναλλακτική στα παγωτά που έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή.

Υλικά

2 φακελάκια ζελέ λεμόνι

400 & 400 ml νερό

300 γρ μπισκότα Digestive

150 γρ βούτυρο

200 ml κρέμα γάλακτος

100 γρ άχνη ζάχαρη

200 γρ τυρί κρέμα

Χυμό από 1 λεμόνι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προετοιμάζοντας το ζελέ για την κρέμα του γλυκού μας. Σε 200 ml καυτό νερό διαλύουμε το ένα φακελάκι ζελέ.

Όταν είναι έτοιμο προσθέτουμε 200 ml κρύο νερό, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη.

Κατόπιν, συνεχίζουμε με τη βάση του cheesecake. Αλέθουμε τα μπισκότα στο μούλτι και ενσωματώνουμε το λιωμένο βούτυρο.

Έπειτα, τα στρώνουμε σε μία φόρμα 22 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί.

Σειρά έχει η κρέμα. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος μαζί με την άχνη ζάχαρη μέχρι να γίνουν σαντιγί.

Έπειτα, βάζουμε το τυρί κρέμα, τον χυμό λεμονιού και δουλεύουμε.

Μετά, ενσωματώνουμε το κρύο ζελέ (που ετοιμάσαμε στο πρώτο βήμα της συνταγής) και ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τα μπισκότα.

Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες.

Συνεχίζουμε και ετοιμάζουμε το δεύτερο φακελάκι ζελέ όπως φτιάξαμε το πρώτο.

Τέλος, το απλώνουμε με προσοχή πάνω από την κρέμα και βάζουμε για ακόμα 4 ώρες στο ψυγείο.

Πηγή: themamagers.gr