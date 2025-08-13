Τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας

Τα πατατάκια αποτελούν ίσως το πιο αγαπημένο σνακ, μικρών και μεγάλων. Είναι μια απλή, αλλά απολαυστική λιχουδιά, που μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα στην κουζίνα μας και την οποία θα απολαύσουμε χωρίς συντηρητικά και… χωρίς τύψεις. Φτιάχνουμε, λοιπόν, τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας, τα οποία συνοδεύουμε με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας.

Υλικά

5 πατάτες καθαρισμένες

4 γλυκοπατάτες καθαρισμένες

ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

αλάτι

Για το ντιπ γιαουρτιού

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού

1 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

λίγο σχοινόπρασο

Για το ντιπ ντομάτας

2 ντομάτες τριμμένες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πιπεριά τσίλι, ψιλοκομμένη

2 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο

1 κουτ. γλυκού ζάχαρη

1 κλωναράκι θυμάρι

1 κουτ. γλυκού κύμινο

Διαδικασία

Βήμα 1

Τσιπς: Κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες με τη βοήθεια ενός μαντολίνου. Τις βάζουμε σε σουρωτήρι και τις πλένουμε σε τρεχούμενο νερό, καλά, να φύγει το περισσότερο άμυλο. Τις στεγνώνουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Βήμα 2

Σε καυτό ηλιέλαιο ρίχνουμε τις πατάτες με προσοχή μία-μία, ώστε να μην είναι κολλημένες μεταξύ τους. Τηγανίζουμε μέχρι να πάρουν

ελαφρύ χρώμα, χωρίς να καούν.

Βήμα 3

Βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να φύγει η περίσσεια λαδιού. Πασπαλίζουμε με αλάτι και σερβίρουμε με τα ντιπ που έχουμε ετοιμάσει.

Βήμα 4

Ντιπ γιαουρτιού: Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά να ομογενοποιηθούν και αφήνουμε στο ψυγείο καλυμμένο με μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα, μέχρι να σερβίρουμε.

Βήμα 5

Ντιπ ντομάτας: Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά μέχρι να γυαλίσουν, αλλά να μην πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε την καυτερή πιπεριά, ανακατεύουμε και προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά.

Βήμα 6

Αφήνουμε να βράσει η σάλτσα σε μέτρια φωτιά μέχρι να μην έχει καθόλου νερό.

Βήμα 7

Αφήνουμε να κρυώσει καλά και σερβίρουμε.

Πηγή: cantina.protothema.gr