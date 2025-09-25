Τάρτα με σύκα

Μερίδες: 9 | Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά | Εκτέλεση: 45 λεπτά

Υλικά

Για τη ζύμη

265 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

50 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

1 κ.γ. μαγιά, ξερή

Ξύσμα από ½ λεμόνι

2 αυγά

60 ml. νερό

75 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου κομμένο σε κύβους

1 γρ. αλάτι

Για την κρέμα

150 γρ. τυρί κρέμα

85 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κ.σ. θυμάρι, ψιλοκομμένο

2 αυγά, χτυπημένα

100 γρ. αμύγδαλο, τριμμένο

600 γρ. σύκα, κομμένα στη μέση



Για το σερβίρισμα

2-3 κ.σ. μέλι

Θυμάρι

Εκτέλεση

Για τη ζύμη

1. Στον κάδο του μίξερ αδειάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη μαγιά, το ξύσμα λεμονιού και χτυπάμε με το γάντζο σε χαμηλή ταχύτητα για 1 με 2 λεπτά.

2. Αμέσως μετά, προσθέτουμε τα αυγά, το νερό και συνεχίζουμε το χτύπημα σε μέτρια ταχύτητα για επιπλέον 1 με 2 λεπτά μέχρι να ενσωματωθούν στη ζύμη. Συνεχίζουμε, ρίχνοντας το αλάτι και το βούτυρο σταδιακά, μέχρι να απορροφηθεί από τη ζύμη.

3. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα μπολ το οποίο έχουμε λαδώσει ελαφρώς, σκεπάζουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

4. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°C, στον αέρα.

Για την κρέμα

5. Σε ένα δεύτερο μπολ ρίχνουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού, το μισό θυμάρι, τα 2/3 από τα αυγά και χτυπάμε καλά. Έπειτα ρίχνουμε το τριμμένο αμύγδαλο και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί το μείγμα.

Για τη σύνθεση της τάρτας

6. Σε μια τετράγωνη φόρμα με αποσπώμενη βάση ή ένα τετράγωνο ταψί διαστάσεων 25x25 εκ. το οποίο έχουμε βουτυρώσει, τοποθετούμε τη ζύμη και την ανοίγουμε σε όλη την επιφάνεια.

7. Απλώνουμε την κρέμα επάνω στη ζύμη, αφήνοντας κενό στις άκρες περίπου 1-2 εκ., στρώνουμε τα σύκα πάνω στην κρέμα και με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής βάζουμε το υπόλοιπο 1/3 από τα αυγά στις άκρες της ζύμης.

8. Ψήνουμε την τάρτα για 30 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα σύκα και ροδίσει η ζύμη.

9. Αφού είναι έτοιμη, πασπαλίζουμε με μέλι και λίγο θυμάρι και σερβίρουμε ζεστή ή κρύα.