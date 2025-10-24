Το Pinolo γιορτάζει το Pasta Week με ένα αυθεντικό ιταλικό ταξίδι γεύσεων

Το ιταλικό εστιατόριο Pinolo γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών με τον πιο γευστικό και δημιουργικό τρόπο αφιερώνοντας ένα μεσημέρι στην τέχνη των ζυμαρικών.

Το αγαπημένο ιταλικό εστιατόριο της πρωτεύουσας υποδέχθηκε την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, food lovers για μια μοναδική, διαδραστική γαστρονομική εμπειρία, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να απολαύσουν το Pasta Week Menu, αλλά να το δημιουργήσουν από την αρχή.

Φορώντας ποδιές και χωρισμένοι σε ομάδες, οι συμμετέχοντες μεταμορφώθηκαν για λίγο σε chefs, φτιάχνοντας από την αρχή πιάτα από το ειδικά επιμελημένο μενού του Pasta Week. Με την καθοδήγηση της ομάδας των σεφ του Pinolo, η μαγειρική έγινε εμπειρία και απόλαυση μαζί.

Κάθε πιάτο του Pasta Week Menu, διηγούνταν τη δική του ιστορία με τη φιλοσοφία να παραμένει ξεκάθαρη: τα ζυμαρικά είναι καλύτερα όταν τα μοιράζεσαι!

Το event ολοκληρώθηκε αφήνοντας στους προσκεκλημένους γλυκές αναμνήσεις κι ένα μοναδικό δώρο: ένα βαζάκι με αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά, για να συνεχιστεί η γευστική εμπειρία και στο σπίτι.