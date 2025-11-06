Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Τα καζανέματα του Βελβεντού: Μια ιεροτελεστία παράδοσης, γεύσης και κεφιού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σχεδόν κάθε αμπελουργός, έχει ένα καζάνι για την απόσταξη αυτού του θείου «πνεύματος» που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας

Κατά την διάρκεια του φθινοπώρου, οι ατελείωτοι αμπελώνες του Βελβεντού δίνουν εκτός από τα υπέροχα κρασιά του και ένα άλλο πολύ αγαπημένο προϊόν το τσίπουρο (με ή χωρίς γλυκάνισο).Ο γλυκάνισος είναι και η αιτία του "ασπρίσματος" του τσίπουρου όταν προστίθεται νερό ή πάγος.

Τα καζανέματα είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία μια ιεροτελεστία που οι ρίζες της μπορεί να χάνονται στα βάθη των αιώνων, αλλά διατηρεί μέχρι και σήμερα αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της. Είναι συνδεδεμένη με τούς ντόπιους όσο τίποτε άλλο και γι’ αυτό το γιορτάζουν με κάθε τρόπο. Πρόκειται για μια πραγματική τελετουργία που πραγματοποιείται σε όλο τον νομό την περίοδο μετά τον τρύγο, και ιδιαίτερα μέσα στον Νοέμβριο. Είναι η διαδικασία της απόσταξης των «στέμφυλων» για την παραγωγή τσίπουρου. Τα στέμφυλα είναι ουσιαστικά ό,τι απομένει από τα σταφύλια που πατήθηκαν για την παραγωγή του κρασιού.

Σχεδόν κάθε αμπελουργός, έχει ένα καζάνι για την απόσταξη αυτού του θείου «πνεύματος» που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας. Συνήθως, η διαδικασία της παραγωγής του τσίπουρου συνοδεύεται από ένα μικρό γλέντι, με παραδοσιακό φαγητό, κρασί και φυσικά άφθονο τσίπουρο, καθώς εκείνος που «καζανεύει» καλεί την παρέα του για να γιορτάσει το γεγονός.

Τα τραπέζια και οι τάβλες που έχουν στηθεί από νωρίς είναι γεμάτα με κάθε λογής τοπικά εδέσματα. Πίτες, εποχικά προϊόντα, όπως φρέσκα καρύδια, κάστανα, ρόδια, μήλα και ροδάκινα, χαρίζουν ιδιαίτερο χρώμα στο τραπέζι. Και φυσικά δεν απουσιάζουν τα ψητά λουκάνικα και τα κρέατα.

Καλεσμένοι, φίλοι ακόμη και περαστικοί γίνονται μια μεγάλη παρέα και η τσιπουροκατάνυξη αρχίζει! Τα τραγούδια οδηγούν στους χορούς.  Τα ποτήρια υψώνονται με ευχές για καλή υγεία και καλή σοδειά για τον νοικοκύρη, οι καρδιές ζεσταίνονται, οι αγκαλιές ανοίγουν και το γλέντι ανάβει.

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΛΚΟΟΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα