Η τέλεια καραμέλα γάλακτος στο σπίτι, χωρίς κόπο

Φτιάχνουμε σπιτική καραμέλα γάλακτος σε λίγα μόνο λεπτά.

Η καραμέλα γάλακτος είναι ένα υλικό που τρώγεται ακόμα και σκέτο, πάνω σε ψωμί, τσουρέκι ή μπισκότα. Πρόκειται για ένα προϊόν που κυκλοφορεί βέβαια στην αγορά έτοιμο αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο νόστιμο και υγιεινό όταν το φτιάχνουμε στο σπίτι. Κι αν σαν ιδέα σας φαίνεται δύσκολο στην πράξη δεν είναι καθόλου.

Με ένα μόνο υλικό

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να φτιάξουμε σπιτική καραμέλα γάλακτος είναι το ζαχαρούχο γάλα. Βάζουμε ένα ή περισσότερα κουτάκια, ανάλογα με την ποσότητα που θέλουμε, σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό που να τα σκεπάζει καλά και τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για τουλάχιστον 2 ώρες. Αφήνουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά, τα ανοίγουμε και τα χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να τα αποθηκεύσουμε όπως είναι για μελλοντική χρήση.

Στο τηγάνι

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά 150 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και την αφήνουμε να λιώσει. Αυτή η καραμέλα θα γίνει κυριολεκτικά μόνη της χωρίς να κάνουμε τίποτα απολύτως. Η ζάχαρη θα λιώσει, θα κοχλάσει και σιγά σιγά θα σκουρύνει. Όταν σκουρύνει λοιπόν τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ για να μην καεί. Αυτή βέβαια είναι «σκέτη» καραμέλα. Αν θέλουμε να την κάνουμε γάλακτος, πριν τη μεταφέρουμε στο μπολ και αφού την αποσύρουμε από το καυτό μάτι, ρίχνουμε στο τηγάνι και 150 ml κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα σιλικόνης μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

1000+1 χρήσεις

Η καραμέλα γάλακτος συνδυάζεται με τα πάντα και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με άπειρους τρόπους. Μπορείτε να την αλείψετε σε ζεστό ψωμί, τσουρέκι ή μπισκότα (βουτύρου ή σοκολατένια κατά προτίμηση) και να την απλώσετε σε μπράουνι, σοκολατόπιτα ή κέικ πραλίνας. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μπανόφι, να τη βάλετε σε μηλόπιτα ή σε cheesecake. Και φυσικά σε κρέπες, βάφλες και pancakes. Ταιριάζει πολύ ακόμη και πάνω από μια μπάλα παγωτό βανίλια ή ένα απλό γιαούρτι.

