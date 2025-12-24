Χριστουγεννιάτικη συνταγή: Κορμός με κατσικίσιο τυρί, κράνμπερις και φιστίκια Αιγίνης

Ο κορμός είναι μία δοκιμασμένη κι επιτυχημένη επιλογή όταν σχεδιάζουμε ένα εορταστικό μενού. Η Ελένη Σαράντη μάς δίνει τη συνταγή για κορμός με κατσικίσιο τυρί, κράνμπερις και φιστίκια Αιγίνης.
Υλικά | Για 10 άτομα
- 400 γρ. κατσικίσιο μαλακό τυρί
- 300 γρ. τυρί κρέμα
- 150 γρ. φιστίκι Aιγίνης
- 100 γρ. κράνμπερις αποξηραμένα
- 50-80 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
- 1 λεμόνι, το ξύσμα
- 1 πορτοκάλι, το ξύσμα
- μαϊντανό, ψιλοκομμένο
- αλάτι, μαύρο πιπέρι
- ρόδι, για το γαρνίρισμα
Για συνοδεία
- φρούτα, μαρμελάδες & πίκλες
Εκτέλεση
- Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα δύο κρεμώδη τυριά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε τα μισά από τα φιστίκια, τα μισά από τα κράνμπερις, την παρμεζάνα, τα ξύσματα από το πορτοκάλι και το λεμόνι, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
- Απλώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι μεμβράνης στον πάγκο μας, τοποθετούμε το μείγμα σε μακρόστενο ρολό και το τυλίγουμε σφιχτά. Δένουμε τις άκρες σαν καραμέλα πιέζοντας απαλά ώστε να πάρει σχήμα σαν σφιχτό σαλάμι. Τοποθετούμε στο ψυγείο για 1 ώρα να σταθεροποιηθεί.
- Σε ένα μεγάλο σκεύος ανακατεύουμε τα υπόλοιπα φυστίκια, τα κράνμπερις ψιλοκομμένα και τον μαϊντανό.
- Ξετυλίγουμε προσεκτικά τον κορμό και τον κυλάμε επάνω στο μείγμα ώστε να κολλήσει παντού.
- Ξανατυλίγουμε τον κορμό σε μεμβράνη με τον ίδιο προσεκτικό τρόπο και τον αφήνουμε στο ψυγείο να σφίξει για τουλάχιστον 5 ώρες, ιδανικά για όλο το βράδυ.
- Σερβίρουμε με φρούτα, μαρμελάδες και πίκλες για να στήσουμε ένα πλούσιο πλατό για το ξεκίνημα του δείπνου.
Συνταγή: Ελένη Σαράντη
Styling: Τζαννής Σιφναίος
Food styling: Μάκης Γεωργιάδης
Φωτογραφίες: Lambros Mentzos Photography
Πηγή: cantina.protothema.gr