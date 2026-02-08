Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αστυνομική έφοδος σε εστιατόριο της Πάφου – Στο σημείο πρόσωπα γνωστά στις Αρχές

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε σε σύλληψη ή και σε συλλήψεις, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το βράδυ της Κυριακής  στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, πάνοπλοι αστυνομικοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν σε κέντρο αναψυχής, όπου πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρίσκονταν άτομα από διάφορες επαρχίες της Κύπρου, τα οποία φέρονται να είναι γνωστά στις διωκτικές Αρχές. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επιχείρηση οδήγησε σε σύλληψη ή και σε συλλήψεις καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα