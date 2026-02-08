Αστυνομική έφοδος σε εστιατόριο της Πάφου – Στο σημείο πρόσωπα γνωστά στις Αρχές

Αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, πάνοπλοι αστυνομικοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν σε κέντρο αναψυχής, όπου πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρίσκονταν άτομα από διάφορες επαρχίες της Κύπρου, τα οποία φέρονται να είναι γνωστά στις διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επιχείρηση οδήγησε σε σύλληψη ή και σε συλλήψεις καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.