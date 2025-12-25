Ξέχασε την κατσαρόλα: Πώς να κάνεις βραστά αυγά στο air fryer

Ήρθε η ώρα να αποσύρεις την κατσαρόλα και να δώσεις στο air fryer την αγάπη που του αξίζει. Δες πώς μπορείς να φτιάχνεις τέλεια βραστά αυγά στο air fryer, κάθε φορά.

Η μάχη για το τέλειο βραστό αυγό έχει μετατρέψει τις κουζίνες σε πεδία αντιπαράθεσης εδώ και δεκαετίες. Πιθανότατα έχεις δοκιμάσει το ξεκίνημα με κρύο νερό: να φυλάς σκοπιά πάνω από μια κατσαρόλα μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη φυσαλίδα για να ξεκινήσεις το χρονόμετρο, μόνο και μόνο για να καταλήξεις με έναν λαστιχένιο κρόκο επειδή γύρισες το βλέμμα σου για 30 δευτερόλεπτα. Και ύστερα, όταν επιτέλους βρεις έναν καλό τρόπο να μαγειρεύεις όλα τα αυγά σου, πρέπει και να τα καθαρίσεις. Όχι, ευχαριστώ.

Ενώ όλοι οι άλλοι τσακώνονται για τις θερμοκρασίες της κατσαρόλας, το air fryer σου κάθεται ήσυχα στον πάγκο με μια καλύτερη λύση. Δεν χρειάζεται να μας πιστέψεις, αλλά είναι εξαιρετικό στο να «βράζει» αυγά χρησιμοποιώντας μόνο ζεστό αέρα. Και τα αυγά σου θα βγαίνουν τέλεια κάθε φορά, όσο πολλά κι αν στριμώξεις στο καλάθι.

Ήρθε η ώρα να αποσύρεις την κατσαρόλα και να δώσεις στο air fryer την αγάπη που του αξίζει. Δες πώς μπορείς να φτιάχνεις τέλεια βραστά αυγά στο air fryer, κάθε φορά.

Αν είχες ποτέ μια ξεχωριστή συσκευή πάγκου μόνο για αυγά, άκου προσεκτικά. Το air fryer σου είναι ήδη εκεί, χρήσιμο με κάθε τρόπο: ανανεώνει τα περισσεύματα, ψήνει και καβουρδίζει χωρίς περιορισμούς και φτιάχνει εξαιρετικά grilled cheese. Μπορεί επίσης να αναλάβει και αυτό το «βάρος» του βρασίματος των αυγών.

Γιατί να φτιάχνεις βραστά αυγά στο air fryer

Η καλύτερη ερώτηση είναι: γιατί να μην φτιάχνεις βραστά (ή μελάτα, ή γενικά αυγά ψημένα με το κέλυφος) στο air fryer; Το βραστό νερό δεν προσθέτει καμία γεύση στη διαδικασία, όπως κάνει π.χ. το αλατισμένο νερό για τα ζυμαρικά. Όπως και με τις περισσότερες δουλειές που αναλαμβάνει το air fryer, το μαγείρεμα των αυγών με αυτόν τον τρόπο δίνει πιο σταθερά αποτελέσματα, με λιγότερες μεταβλητές, σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο καθάρισμα. Ουσιαστικά, του έδωσα ένα πρόχειρο σκούπισμα με χαρτί κουζίνας για τα μάτια του κόσμου μόλις τελείωσα το πείραμα με τα αυγά.

Τα αυγά έχουν μικρότερη πιθανότητα να σπάσουν κατά το μαγείρεμα, κάτι που συχνά συμβαίνει όταν ανακατεύονται μέσα σε έντονο βρασμό. Ακόμη και τα πιο μικρά air fryers μπορούν να χωρέσουν τουλάχιστον μισή ντουζίνα αυγά ή και περισσότερα. Επιπλέον, είναι ένας ακόμη λόγος στη λίστα για να αφήνεις το air fryer μόνιμα στον πάγκο και να το αφήνεις να αναλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές στην κουζίνα.

Καλές πρακτικές για βραστά αυγά στο air fryer

Από κρόκο ρευστό μέχρι μελάτο ή εντελώς σφιχτό, το air fryer τα καταφέρνει όλα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να βράσει το νερό, ούτε να θυμηθείς να βάλεις χρονόμετρο στη σωστή στιγμή. Κυκλοφορεί πολλή «ιντερνετική μαγεία» με κανόνες και απαγορεύσεις για τα βραστά αυγά στο air fryer, αλλά από την εμπειρία μου μπορείς να αγνοήσεις τα περισσότερα.

Δεν χρειάζεται να φέρεις τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν χρειάζεσαι αλουμινόχαρτο για να τα φωλιάσεις. Ούτε καν να προθερμάνεις το air fryer. (Ποιος ξεκίνησε τη φήμη ότι τα air fryers χρειάζονται προθέρμανση; Δεν είναι φούρνοι.)

Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις για τα καλύτερα βραστά αυγά στο air fryer:

Δοκίμασε πρώτα με ένα μόνο αυγό για να βρεις την ιδανική θερμοκρασία και τον σωστό χρόνο για το μοντέλο σου.

Χρησιμοποίησε χαμηλή θερμοκρασία, μεταξύ 270 και 300 βαθμών Φαρενάιτ.

Τοποθέτησε τα αυγά σε μία μόνο στρώση.

Ρύθμισε τον χρόνο ανάλογα με τον κρόκο που θέλεις.

Βύθισε τα αυγά σε κρύο νερό αμέσως μετά, βγάζοντάς τα από το air fryer, ώστε να σταματήσει η υπολειπόμενη θερμότητα και να καθαρίζονται εύκολα.

Χρόνοι μαγειρέματος για βραστά αυγά στο air fryer

Ρευστός κρόκος: 7–8 λεπτά

Μελάτος κρόκος: 9–10 λεπτά

«Jammy» κρόκος: 12–13 λεπτά

Σφιχτός κρόκος: 15–17 λεπτά

Λάθη που πρέπει να αποφύγεις με τα βραστά αυγά στο air fryer

Μην πέσεις στην παγίδα να νομίζεις ότι αν ανεβάσεις πολύ τη θερμοκρασία στο air fryer θα κερδίσεις σημαντικά λεπτά στο μαγείρεμα. Παρότι τα αυγά στο air fryer χρειάζονται λίγο λιγότερο χρόνο, αφού δεν περιμένεις να βράσει νερό, δεν έχουν σχεδιαστεί για να γίνονται αστραπιαία. Από την εμπειρία μου, η υψηλότερη θερμοκρασία στο περιβάλλον θερμού αέρα του air fryer οδηγεί σε ανομοιόμορφο ψήσιμο.

Διάβασα αρκετά σχόλια που έλεγαν ότι τα αυγά στο air fryer καθαρίζονται πιο δύσκολα. Δεν το διαπίστωσα καθόλου αυτό όταν χρησιμοποίησα χαμηλή θερμοκρασία· το αντίθετο συνέβη με το ένα αυγό που έψησα περίπου στους 400 βαθμούς. Εκείνο, μάλιστα, έβγαλε και πιο έντονη «αυγουλίλα» την ώρα που ψηνόταν.

